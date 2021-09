Congo-Brazzaville: Education - Sam Samouraï nommé Champion pour les droits des enfants

Le rappeur congolais a été nommé Champion pour les droits des enfants au Congo par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), en marge de la journée internationale de l'Alphabétisation célébrée le 8 septembre de chaque année.

Avec son nouveau titre, Sam Samouraï rejoint les centaines d'artistes, athlètes et personnalités à travers le monde qui s'emploient à promouvoir les droits des enfants. « En endossant ce nouveau rôle de Champion pour les droits des enfants, Sam Samouraï prêtera sa voix et son talent pour sensibiliser le public congolais sur les droits des enfants congolais, promouvoir ces droits à chaque opportunité et ainsi contribuer à ce que chaque enfant congolais puisse jouir pleinement de tous ses droits », a déclaré le Dr Chantal Umutoni, représentante de l'Unicef au Congo.

A travers son concept de mode Sapogang qu'il a rendu célèbre grâce à son talent musical, Sam Samouraï a longtemps accordé de l'importance pour l'éducation et la protection des enfants. La création d'une fondation d'aide sociale en son nom et la sortie récemment de son single HRB, une sorte de reprise du single "A l'école" de l'artiste Rapha Bounzeki, sont une belle illustration des ambitions poursuivies par le jeune artiste. « Chaque enfant a le droit d'avoir une éducation, quels que soient son âge et sa situation. Les enfants et les jeunes sont pleins de talent et d'imagination. Ils sont l'avenir de demain. Je passe des journées entières à les écouter et je pense savoir de quoi ils ont besoin, je voudrais vraiment faire le maximum pour pouvoir les aider », a indiqué Sam Samouraï.

Célébrée cette année sur le thème « L'alphabétisation pour une reprise axée sur l'humain : réduire la fracture numérique », la Journée internationale de l'alphabétisation est un événement visant à rappeler au public l'importance de l'apprentissage comme facteur de dignité et comme droit humain fondamental dans le but de contribuer à faire avancer l'agenda de l'alphabétisation pour une société mieux instruite.