Ile Maurice: SpiceJet - Du low-cost aux avions-ambulances

Après des démarches administratives lourdes en Inde et des heures de retard, le vol SG115 de la compagnie aérienne SpiceJet Ltd a finalement pu décoller, hier. Selon le site Flightradar24.com, l'appareil médicalisé, un Boeing 737-8GJ (VT-SGX), devait quitter l'aéroport de Thiruvananthapuram, au Kerala, pour se rendre à Delhi pour ensuite décoller de Chennai à 9 h 30, hier matin, après avoir cumulé plusieurs retards.

Ensuite, l'avion-ambulance, avec à son bord le Dr Navin Ramgoolam, devait finalement quitter Maurice à 15 h 55 pour mettre le cap sur Thiruvananthapuram avant de se poser à New Delhi, où Navin Ramgoolam sera admis à l'All India Institute of Medical Sciences. Sauf que l'avion-ambulance était toujours cloué au sol dans la matinée. Finalement, ce n'est qu'à 13 h 20 heure locale (Maurice) que l'appareil a pu décoller de l'aéroport international de Chennai. Il a atterri à Maurice à 18 h 41. Il est reparti à 21 heures, en mettant le cap sur Thiruvananthapuram pour ensuite se rendre à New Delhi.

Demandes en hausse

En journée, les démarches semblaient presque abouties pour l'évacuation sanitaire d'hier. Dans une correspondance adressée au représentant de SpiceJet, le département de l'Aviation civile à Maurice avait donné son feu vert pour que l'avion-ambulance immatriculé VTSGX puisse atterrir, suivant une correspondance de SpiceJet, envoyée la veille. Ainsi, il y était mentionné que le vol sanitaire était autorisé à atterrir et repartir le même jour avec à son bord un patient, selon les conditions suivantes. D'abord, l'équipe de la clinique Wellkin est responsable du transfert du patient à travers un couloir sanitaire jusqu'à l'appareil. Puis, les accompagnateurs doivent porter des PPE et le masque N95. Ensuite, un Health Inspector est chargé de superviser l'embarquement du patient et les deux passagers accompagnateurs. Malgré cette autorisation, les démarches administratives dans la Grande péninsule ont retardé le voyage.

C'est le 23 avril 2020, suivant le confinement en Inde, que la compagnie indienne low-cost, dont le siège est à Gurugram dans l'État d'Haryana, s'est réinventée en créant la société subsidiaire SpiceCare. Elle propose une flotte d'avions ambulances entièrement équipée pour transporter les patients à travers l'Inde. Selon le site Web de la compagnie aérienne, les appareils peuvent transporter jusqu'à trois passagers avec une équipe de personnel médical et des installations de pointe pour gérer les urgences médicales critiques.

Depuis, l'avion-ambulance a effectué des vols sanitaires dans la Grande péninsule. En avril 2020, le boxeur médaillé d'or des Jeux asiatiques Dingko Singh ne pouvait se déplacer à Delhi pour suivre une radiothérapie, à cause du confinement. L'avion-ambulance l'a, du coup, transporté pour l'aider à reprendre son traitement contre le cancer du foie. Le 15 juillet 2020, l'avion ambulance avait transporté un bébé de deux jours de Rewa dans l'État du Madhya Pradesh, à Delhi.

Les demandes pour les évacuations sanitaires ont explosé en Inde en 2020 à cause du confinement. À l'époque, pour un vol sanitaire sur le territoire indien, le coût grimpait jusqu'à 1,8 million de roupies indiennes selon la distance, soit en moyenne près de 80 % plus élevés que les tarifs normaux. Le taux de départ était de 95 000 roupies indiennes, par heure de vol, avait déclaré un responsable de SpiceCare.