Ile Maurice: Équipements de protection - Ce que l'on sait des trois bénéficiaires de contrats totalisant Rs 2,6 millions

Le deuxième confinement en mars n'a pas été en reste par rapport à l'allocation de contrats pour des équipements de protection, entre autres. La liste des bénéficiaires a été rendue publique à travers une réponse écrite du ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, au Parlement. Cela à la suite d'une question du député du Parti mauricien social-démocrate et whip de l'opposition, Patrice Armance.

Ainsi, des contrats d'un montant de Rs 2 603 900 ont été attribués le 2 juillet à trois fournisseurs. D'abord à Meditrade Ltd pour la fourniture de 1 500 000 couvre-chaussures jetables pour la somme de Rs 1 155 000 hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Puis, à Y & S Trading Co. Ltd pour la fourniture de 1 500 000 casquettes jetables pour un montant de Rs 1 335 000 (hors TVA). Pour finir à AX Trading Ltd pour la fourniture de 10 000 visières de protection jetables pour un montant de Rs 113 900 (hors TVA), soit un total de Rs 2 603 900.

Meditrade, basée à Quatre-Bornes, se présente comme une boutique de matériel médical, opérationnelle depuis 2007. Pour sa part, Y & S Trading, enregistrée le 30 avril 1996, est situé à l'Avenue Edgar Quirin à Phoenix. Selon les recoupements sur le Net, l'entreprise est active dans l'industrie des instituts de beauté. Pour finir, AX Trading Ltd, sise à D'Épinay, Pamplemousses, est opérationnelle depuis le 19 mars 2014.

Chaque contrat stipule que la livraison des premiers lots est prévue pour début octobre. Toujours selon la réponse parlementaire, aucun paiement n'a encore été effectué. L'appel d'offres a été lancé le 8 mars sur la plateforme e-procurement alors que la date de clôture de cet exercice était le 19 avril. Au total, 36 offres ont été reçues.

Notons que l'achat d'équipements et de médicaments en urgence aux frais des contribuables durant le premier confinement, l'année dernière, est toujours vivace dans les mémoires. Des contrats mirobolants avaient été octroyés à des proches du pouvoir, qui n'avaient aucune expérience dans le domaine médical, suscitant son lot de controverses. Sur pression de l'opposition mais surtout pour tenter de redorer l'image écorchée du pays sur la scène internationale, la commission anticorruption, acculée, avait démarré une enquête avant de procéder à cinq arrestations. À savoir, celles des beaux-frères Jonathan Ramasamy et Vinay Appana, Deepak Bonomally, Bissoon Mungroo et Hari Kistna Jagannada Reddi de Red Jewels Ltd.

Le premier a fait face à une accusation provisoire de «Using office for gratification» sous l'article 7 de la Prevention of Corruption Act, le deuxième à une accusation provisoire de «Conspiracy to commit money laundering» sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, alors que les trois autres répondent d'une accusation provisoire de blanchiment d'argent.