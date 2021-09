Algérie: Salon économique destiné au marché africain - Plus de 50 participants samedi à Adrar

Adrar — Plus de 50 opérateurs économiques sont attendus à l'exposition de la production nationale destinée à l'exportation vers le marché africain qui débutera samedi prochain à Adrar, a-t-on appris jeudi des services de la wilaya.

Initiée par le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, cette manifestation économique dédiée aux professionnels algériens, dont des industriels, agriculteurs et artisans issus des quatre coins du pays, a pour objectifs de faire connaitre le produit national et d'offrir un espace d'échange d'expériences entre les opérateurs économiques activant dans les différents domaines, a affirmé le directeur local du commerce, Karim Kadi.

Le programme de ce rendez-vous économique comporte également une journée d'études sur les perspectives de l'exportation vers le marché africain, qui sera animée par des enseignants universitaires, experts et représentants d'organismes professionnels et financiers concernés par l'accompagnement du commerce international et en présence des promoteurs et propriétaires de startups, selon les organisateurs .

La rencontre sera sanctionnée par des recommandations visant à proposer des mécanismes pour promouvoir le commerce extérieur entre l'Algérie et les pays du continent africain afin de contribuer à augmenter la valeur des exportations et à les diversifier, ainsi qu'à réduire la facture des importations, a-t-on souligné.

Ils ont mis en avant l'importance d'organiser de telles manifestations économiques dans le but de promouvoir le produit algérien très demandé dans le marché africain.