Algérie: Lamamra s'entretient avec Riyad al Maliki de la question palestinienne

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra s'est entretenu jeudi au Caire (Egypte) avec son homologue palestinien, Riyad al-Maliki, des développements de la question palestinienne et des points inscrits à l'ordre du jour de la réunion des ministres arabes des affaires étrangères.

Dans un tweet sur son compte officiel, M. Lamamra a écrit: "J'ai rencontré mon frère Riyad al-Maliki, ministre des Affaires étrangères de l'Etat frère de Palestine, avant le début des travaux de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères, pour nous concerter sur les développements de notre question majeure et fondamentale, ainsi que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion".

Selon le même communiqué, "l'ordre du jour de cette session comprend nombre de questions politiques de l'heure, en tête desquelles les derniers développements de la cause palestinienne et dans nombre de pays arabes à l'instar de la Syrie, de la Libye et du Yémen, la lutte contre le terrorisme, ainsi que les efforts visant à faire du Moyen-Orient une région exempte d'armes de destruction massive".

Dans ce cadre, ajoute le communiqué," la participation de l'Algérie vise à réaffirmer ses positions constantes vis-à-vis des questions arabes, notamment son soutien constant à la cause palestinienne et à présenter son approche pacifique qui repose sur le dialogue et les solutions politiques aux crises que traversent certains pays frères, tout en rejetant les ingérences étrangères".

Le ministre Lamamra devra avoir, en marge des travaux de cette session, une série d'entretiens bilatéraux avec certains de ses homologues arabes autour de la consolidation continue des relations de coopération bilatérale et de plusieurs questions arabes, régionales et internationales.