Cameroun: Lutte contre le diabète - Les familles en première ligne

Le thème retenu par le gouvernement : « Famille et diabète », les interpelle au premier chef face à une pathologie qui gagne de plus en plus du terrain.

La communauté internationale célèbre ce jour la 14è Journée mondiale de lutte contre le diabète. Le Cameroun, face à une pathologie en extension, 5e cause de mortalité avec un taux de prévalence de 6,4% et près de 820 000 diabétiques recensés en novembre 2017 lors d'une conférence organisée entre le ministère de la Santé publique et des partenaires, se joint à elle pour apporter sa contribution.

Thème retenu cette année : « Famille et diabète ». C'est ainsi que depuis le 10 novembre, une campagne de dépistage gratuit du diabète, de l'obésité, de l'hypertension et des dyslipidémies (cholestérol) est organisée à l'Hôpital de district d'Efoulan à Yaoundé, l'un des centres pilotes mis en place par le ministère de la Santé publique. Au menu, activités physiques, dépistage et causeries éducatives.

Depuis le 10 novembre donc, l'Hôpital de district d'Efoulan ne désemplit pas. A notre passage lundi dernier, c'était la ruée sur les trois sites mis en place. De nombreux patients, passent devant médecins et infirmiers pour se faire dépister, pendant que les autres attendent patiemment. Le Dr Aboubakar Djalloh, cardiologue et point focal clinique du diabète et de l'hypertension, n'arrête pas de consulter, contrôler tension et poids, en même temps qu'il prodigue des conseils aux patients. C'est plus de 200 personnes qui sont ainsi reçues chaque jour depuis le lancement de la campagne. « Le diabète est une maladie insidieuse, d'où l'intérêt de se faire dépister tôt, afin d'éviter d'arriver à un stade irréversible avec toutes les complications et souffrances que cela implique », nous explique-t-il.

Sur le thème retenu par le Cameroun pour la circonstance, il insiste sur « les modifications du mode de vie dans la prise en charge lorsqu'on est atteint de diabète, et l'impact sur la famille en termes de changement alimentaire, d'interdictions, voire d'exclusion ». Le Cameroun, conscient de l'avancée de la maladie, a mis sur pied à travers le ministère de la Santé publique, dans les régions du Nord-Ouest et du Centre, deux cliniques pilotes, pour la mise en application des soins de santé primaire et même de niveau plus élevé, des normes reposant sur des données probantes, le renforcement de la riposte par la mise à disposition des médicaments, des techniques et technologies dans les formations sanitaires.

Plus de 300 patients sont ainsi suivis à Efoulan et pris en charge, confirme le Dr Aboubakar Djalloh, qui espère au bout de cette semaine, « dépister tôt un maximum de nouveaux malades, sans oublier les autres bien sûr, pour prévenir les complications pas seulement pour les personne du 3è âge, mais aussi sensibiliser au maximum parce que la prise en charge est lourde pour les familles ».