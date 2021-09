Congo-Kinshasa: Yves Bunkulu lance les travaux de l'atelier de réflexion sur les mécanismes de renforcement de la cohésion nationale

Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Bunkulu, a ouvert ce mercredi 8 septembre 2021 à Kinshasa la capitale de la République démocratique du Congo, l'atelier de réflexion sur la cohésion nationale.

Cet atelier de deux jours soit du 8 au 9 septembre 2021 va porter sur 3 thématiques à savoir :

Les facteurs de la mise en mal de la cohésion nationale,

la thérapeutique de la mise en mal de la cohésion nationale, et

La cohésion nationale facteur de la paix, de la sécurité et du développement en RDC.

« Un vœu que le président de la République veut voir se réaliser », a affirmé Yves Bunkulu

A la présence de Mr. Patient Bashombe, Coordonnateur National de la Dynamique communautaire pour la Cohésion sociale et Développement (DYCOD-RDC), l'objectif de cet atelier est d'aboutir à l'obtention d'une feuille de route devant amener le Congo-Kinshasa à une coexistence pacifique de ses populations en renformissant les liens de fraternité.

Dans son discours, le ministre de la jeunesse yves Bunkulu a rappelé sur le fait que son Ministère a la mission de travailler sur la cohésion nationale et que le Gouvernement attend de lui la matérialisation de la vision du Chef de l'Etat sur la lutte contre le tribalisme en vue d'une cohésion nationale.

yves Bunkulu, déclare « La RDC a plusieurs fois été mise en rude épreuve et cela depuis 1960 où plusieurs crises politico-identitaires entre autre la tentative de sécession, crises politiques post indépendances, guerres, conflits ethniques et autres ont failli amener le pays à une implosion Raison pour laquelle, les participants sont conviés à réfléchir autour des mécanismes et stratégies à mettre en œuvre en vue de palier à ce problème». De ce fait, les participants sont conviés à réfléchir autour des mécanismes et stratégies à mettre en œuvre en vue de pallier ce problème.

Signalons par ailleurs qu'il a été demandé aux participants et aux exposants de formuler des avis sur différentes thématiques liées à la cohésion nationale, afin de guider la vision des décideurs, proposer des approches et mécanismes structurels et institutionnels devant aider le ministère à mieux exécuter le programme du Gouvernement en matière de cohésion nationale mais aussi de recommander une série d'actions concrètes.

Lancé ce mercredi, cet atelier va se dérouler pendant 2 jours, soit du 08 au 09 septembre de l'année en cours.