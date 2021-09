Gabon: Ngounié - Deux morts dans une collision

Un éléphant percute et cause la mort de 2 personnes au village Guidouma dans le département de Tsamba Magotsi à plus de 50 km de Fougamou.

(Gabonews) : Sous le couvert d'un épais brouillard, Stéphane Mavoungou Doukaga perd le contrôle de son véhicule canter à la hauteur du village Guidouma dans le département de Tsamba Magotsi à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Fougamou sur le tronçon Mouila.

Le chauffeur va faire face à un éléphant. Le bilan de la collision entre le camion et le pachyderme cause 2 morts sur le champ. Syndy Reine Moungandji, 22 ans et le conducteur, 32 ans , tous les 2 étaient gabonais. A l'heure actuelle, Kourouma Mamadi de Guinée Conakry gravement blessé se trouve au centre hospitalier régional de Mouila.

Les habitants de Guidouma se sont rués sur la bête. Le camion partait de Lambaréné(Moyen-Ogooué) pour la Nyanga. L'article 275 du code forestier protège l'éléphant.