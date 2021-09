Gabon: Covid-19 - Pfizer et Johnson & Johnson bientot au pays

Le Gabon va recevoir en septembre et octobre courant, 268 620 doses des vaccins Pfizer et Johnson & Johnson. Par cette annonce, le gouvernement gabonais est plus que jamais déterminé à intensifier le programme de vaccination pour en finir avec la Covid-19, à condition que les populations se fassent vacciner.

Apres Sinopharm et Sputnik V, le gouvernement a annoncé l'arrivée prochaine de deux autres vaccins au Gabon. Soit 268 620 doses des vaccins germano-américain Pfizer et américain Johnson & Johnson. Cette acquisition intervient dans le cadre du mécanisme Covax, une initiative ayant pour but, d'assurer un accès équitable à la vaccination contre le Covid-19 dans 200 pays.

« Le Conseil des Ministres note-t-il sa satisfaction suite au rapport des réunions fructueuses menées dans le cadre du mécanisme Covax devant permettre à notre pays de disposer de plus de 100 620 doses de vaccin Pfizer et 168 000 doses de vaccin Johnson and Johnson entre les mois de septembre et octobre 2021 », a annoncé le communiqué final du conseil des ministres tenu le 6 avril à Libreville.

Les gouvernants sont résolument décidés à affûter leurs armes dans la lutte contre ce virus qui ne cesse de faire des ravages à travers le monde. C'est dans ce sens que ces dernières semaines, le gouvernement a remarqué une « augmentation progressive du nombre de nouvelles contaminations liées au relâchement observé au sein des populations et de la présence du variant Delta »a indiqué la porte-parole du gouvernement. Une situation, qui a amené le Chef de l'État a instruit le gouvernement à renforcer des nouvelles stratégies des campagnes de vaccination itinérante, déjà effective dans les communes de Libreville, Owendo et Akanda.

Rappelons que cinq mois après le lancement de la campagne de vaccination, le pays enregistre moins de 7% de sa population, alors que les autorités espèrent toucher au moins 50% de la population.