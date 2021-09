Angola: La ministre des Finances souligne son engagement à investir dans le secteur social

Cuito (Angola) — La ministre des Finances, Vera Daves, a souligné jeudi, dans la ville de Cuito, province de Bié, l'engagement du Gouvernement à continuer d'investir dans le secteur social, en vue d'améliorer les conditions de vie de la population.

La gouvernante s'exprimait lors d'une réunion avec le gouverneur de Bié, Pereira Alfredo, et les administrateurs municipaux, dans le cadre de sa visite d'une journée dans cette province, qui vise à vérifier l'exécution des projets du portefeuille dans cette région.

«Notre engagement dans le secteur social n'est pas négociable. Nous continuerons à investir dans ce domaine, en nous concentrant sur les priorités que les Ministères et le pouvoir local de l'Etat identifient, que ce soit dans la construction, la réhabilitation et l'équipement des écoles, ou dans la formation des enseignants et autres.

La ministre a ainsi répondu aux préoccupations du Gouvernorat provincial, concernant le manque de paiement de certains projets, certains déjà en phase de conclusion et d'autres à démarrer.

Vera Daves a dit qu'elle continuerait à mobiliser des ressources pour maintenir des investissements cohérents, malgré la reconnaissance de la limitation de l'espace budgétaire et de la capacité d'endettement.

Le gouverneur de Bié, Pereira Alfredo, et la directrice du Bureau provincial des études, de la planification et des statistiques (GEPE), Anacleta Sassango Leonardo, ont présenté, en détail, certaines contraintes au démarrage ou à l'achèvement de certains projets en raison du manque de financement, notamment dans l'énergie, l'eau, la communication et l'éducation.

Parmi les programmes, il y a l'achèvement du bitumage de la section Cuito-Rio Mbuim de la route Cuito/Catabola/Camacupa/Cuemba, la construction des systèmes d'adduction d'eau d'Andulo, Camacupa, Catabola et Chinguar, l'électrification de la province, le démarrage du projet la mini-centrale hydroélectrique sur la rivière Cunje, et Camacupa, l'achèvement de 32 résidences.

Pereira Alfredo a également demandé qu'au cours des prochains exercices, la construction de plus d'écoles soit prioritaire, car il y a près de 106 000 enfants hors du système éducatif dans la province.

Il a également demandé l'attention sur l'achèvement de la cathédrale de Cuito, dont les travaux sont paralysés depuis dix ans, alors que son exécution physique est déjà à 94%.

Dans le cadre de son séjour à Bié, la ministre Vera Daves a rencontré la classe entrepreneuriale et visité quelques travaux du PIIM.