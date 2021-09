Angola: Un historien prône la promotion des réalisations de Neto

Luanda — L'historien Domingos Lopes a réitéré ce jeudi la nécessité de promouvoir des approches régulières sur la figure d'Agostinho Neto, comme moyen de pérenniser ses faits en faveur de l'Angola.

L'expert, qui s'adressait à la presse en marge d'une conférence promue par le Centre de presse Anibal de Melo (CIAM), dans le cadre des célébrations de la Journée du Héros National, devrait offrir aux jeunes l'occasion de découvrir l'histoire de Neto et par conséquent l'histoire de l'Angola.

Outre la matrice politique et médicale du « plus grand poète », Domingos Lopes a souligné l'aspect poétique de Neto, qui lui donne d'autres dimensions qu'il convient d'utiliser pour la connaissance des générations actuelles et futures.

Domingos Lopes a souligné que les circonstances et les temps sont différents, et que l'anxiété et l'euphorie pour l'indépendance nationale étaient différentes par rapport à aujourd'hui, de sorte que la ferveur révolutionnaire a diminué.

Il a également indiqué qu'il y a un écart par rapport à l'éducation patriotique, un facteur qui contribue à ce que les références passées se perdent facilement.

En plus de la conférence, le CIAM promeut également une exposition sur la vie et l'œuvre d'Agostinho Neto.

António Agostinho Neto est né le 17 septembre 1922 à Kaxicane (Icolo e Bengo) et décédé le 10 septembre 1979.

En tant que premier président de l'Angola, il a proclamé l'indépendance du pays du joug colonial portugais de l'époque, le 11 novembre 1975.

Homme de culture, Agostinho Neto a été membre fondateur de l'Union des écrivains angolais (UEA), institution dont il a été le premier président.

Il a sur le marché les œuvres "Quatro Poemas de Agostinho Neto", "Poemas", "Sagrada Esperança" et " Renúncia Impossível".