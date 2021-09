Congo-Kinshasa: Accès à l'électricité - La société civile lance la Dynamique nationale sur la politique énergetique

Le processus de plaidoyer vise à militer pour que le pays développe une politique énergétique qui privilégie certains objectifs dont l'accès à une énergie durable, fiable et abordable pour tous d'ici à 2030.

Des organisations de la société civile ont lancé, le 7 septembre à partir de Lubumbashi, dans le Grand-Katanga, le processus de plaidoyer sur la politique nationale énergétique en République démocratique du Congo (RDC). La Dynamique nationale sur la politique énergie (Pole) vise, selon ces organisations, à militer pour que le pays développe une politique énergétique qui privilégie certains objectifs, notamment garantir un accès à une énergie durable, abordable et fiable pour tous d'ici à 2030 ; impulser le développement social et économique du pays à partir de la base par le biais des usages productifs ; protéger l'environnement (par exemple l'eau, l'air, les forêts, etc.). Cette action vise également la protection des droits humains, y compris le consentement libre informé et préalable à tous projets énergétiques ; ainsi que la promotion de l'autonomisation des femmes par le développement de possibilités économiques qui leur sont offertes grâce à l'énergie durable.

Dans le cadre de ce plaidoyer, les organisations engagées prévoient quelques actions à la base pour recueillir les avis des communautés sur ce qu'elles pensent d'une politique énergétique idéale, pour résoudre le problème de la pauvreté énergétique.

Ces organisations venues de vingt provinces et couvrant vingt-quatre villes du pays, rappelle-t-on, se sont réunies du 2 au 7 septembre à Lubumbashi, autour de la Coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique, dans le cadre de la Pole, en vue de préparer la participation de la société civile dans le processus de l'élaboration de la politique nationale énergétique, pour contribuer à la promotion de l'accès pour tous à l'énergie d'ici à 2030.

Lors de ces travaux, ces organisations ont salué la démarche que coordonne le ministère des Ressources hydrauliques et électricité depuis juin 2020, en vue de doter le pays d'une politique énergétique afin de combler le vide actuel. Pour ces structures, cette démarche du ministère s'inscrit dans la logique du partenariat entre le gouvernement congolais et la Fonaredd, à travers son programme énergie, qui vise spécialement à stopper la désertification et réduire l'émission de gaz à effet de serre ainsi que le changement climatique.

Notant que le secteur énergétique est le déclencheur de la croissance économique et du bien-être des Congolais et que la présidence de la République et le gouvernement ne cessent de porter leur attention à ce secteur, ces organisations ont également rappelé que le secrétariat général du ministère des Ressources hydrauliques et électricité et le programme Energie Fonaredd ainsi que le et Programme des Nations unies pour le développement ont piloté, du 5 au 9 juillet, un atelier des parties prenantes pour valider le rapport de diagnostic du secteur de l'électricité, lequel a abouti à des conclusions selon lesquelles les études menées jusqu'à présent nécessitent encore un enrichissement significatif aussi bien sur le fond que la forme.

Des prés-consultations pour produire une note de plaidoyer

Dans le cadre de cet engagement, ces organisations comptent produire une note de plaidoyer sur la politique énergétique, à travers des prés-consultations de 3 600 représentants des communautés des milieux ruraux et périurbains des vingt-quatre villes de la RDC, d'une part, et d'autres part, les consultations qui réuniront 720 représentants des organisations de la société civile.

Pour un processus national de développement d'une politique énergétique répondant à l'impératif du droit d'accès de tous à l'électricité, ces organisations recommandent au gouvernement congolais, entre autres, de mobiliser les fonds suffisants pour assurer un processus de développement de la politique nationale énergétique adéquate qui bénéficie de la participation effective de toutes les parties prenantes ; de renforcer la finalisation du rapport diagnostic, en prévoyant suffisamment de temps pour des recherches supplémentaires afin de collecter et analyser des données additionnelles auprès des institutions, structures et organisations-clefs, notamment au niveau provincial ; de se rassurer de la participation effective des communautés ou population au niveau décentralisé, à travers un processus de consultations à deux niveaux d'actions, à savoir consultations sur le rapport diagnostic et sur l'identification des priorités pour le développement du draft zéro de la politique et la consultation sur le draft de la politique énergétique.