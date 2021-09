Congo-Kinshasa: Produits surgelés - Le ministère de l'Economie rassure sur l'application des justes prix

La décision, fruit d'une entente entre le gouvernement et les importateurs des produits surgelés, sera d'application malgré la résistance de certains.

Le ministre de l'Economie nationale, Jean-Marie Kalumba Yumba, a rassuré les distributeurs et tenanciers des chambres froides sur l'application effective des justes prix des produits surgelés. A l'en croire, cette décision du gouvernement sera appliquée malgré la résistance des importateurs qui font la rétention des stocks en vendant « frauduleusement » aux anciens prix.

Lors d'une rencontre du 7 septembre entre le ministre Jean-Marie Kalumba; le ministre provincial chargé de l'Economie de la ville de Kinshasa, Jean Ngoy; et la délégation des distributeurs et tenanciers des chambres froides, à la suite d'une série des manifestations devant l'Hôtel du gouvernement pour dénoncer la rétention des stocks des surgelés par certains importateurs, le ministre Jean-Marie Kalumba a aussi promis des solutions idoines dans un bref délai. Et de noter que les inspecteurs de son ministère sont déjà sur le terrain pour veiller à l'application de nouveaux prix et la traque des récalcitrants.

Le non-respect des justes prix

De son côté, le président de l'Association des distributeurs et exploitants des chambres froides au Congo, Symphorien-Richard Kanyinda, a dénoncé le non-respect, par les importateurs, des justes prix concertés avec le gouvernement. « Le problème vient des importateurs qui ne veulent pas appliquer les prix convenus avec l'Etat », a-t-il indiqué.

Pour le ministre provincial de l'Economie et finances de Kinshasa, les importateurs insoumis subiront carrément la rigueur de la loi. « Je pense que les Congolais en général et les Kinois en particulier auront de quoi mettre sous la dent avec la baisse effective des prix des produits surgelés. Nous sommes dans un Etat de droit comme le prône le président de la République. La loi est impersonnelle. Celui qui ne va pas exécuter subira la rigueur de la loi », a-t-il promis. Il est rappelé que le gouvernement congolais et les importateurs des surgelés ont convenu, depuis le 12 juillet dernier, de la baisse de quelques produits. Le gouvernement, de son côté, compte également financer des importateurs congolais expérimentés dans ce domaine, surtout ceux qui travailleront dans le respect de la législation économique en vigueur au pays et du juste prix. Entre-temps, sur le marché, il est constaté une hausse sensible des prix de ces produits surgelés.