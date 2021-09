Congo-Brazzaville: Portrait - Mwasi Moyindo, le tempo dans le sang...

Originaire des deux Congo et née à Brazzaville, Mwassi Moyindo, de son vrai nom Theresa Diakuanua, est une poète des temps modernes qui suscite le plus grand intérêt des amoureux des arts lyriques. Avec son clip « Zala Yo », ode à l'identité, cette jeune-femme à l'âme profondément colorée par ses racines congolaises est une révélation qui mérite une effusion d'encre à l'égal de sa générosité.

Ressentant un appel pour les arts, Mwasi Moyindo rejoint la pépinière « Styl'Oblique » en 2012 pour exprimer les flux de vie qui circulaient en elle. Comédienne et slameuse désormais faite, elle use avec génie de sa plume pour reconnecter l'humain avec ce qu'il y a de plus authentique et de plus profond en lui.

Atteignant ses lettres de noblesse avec le clip « Zala Yo » qu'on pourrait traduire par "Sois-toi même", inscrit dans l'AfroClub Hit des platines de Radio France Internationale et sur Deezer, Spotify et autres plateformes de première ligne, Mwasi Moyindo a pourtant su transmettre par ses sessions Live sur YouTube, antérieures au suscité single, des vibrations et sonorités envoûtantes ambassadrices de la grandeur de son âme et de son art.

Tel un griot qui ne véhicule pas seulement une connaissance intellectuelle, mais toute une énergie profondément ancrée dans les racines de la culture africaine, dans la rumba, mais aussi dans des notes et expressions plus ancestrales, traditionnelles, dans un mélange tel qu'on a envie d'écouter et réécouter dans que faire se veut.

Si on lui reconnaît un talent qu'elle a su exploiter et mettre en avant, on reconnaît tout autant une intelligence entrepreneuriale hautement portée par l'art de la communication. Ses réseaux, affichant de pièces dignes des plus grandes stars, montrent à dessein ce désir d'incarner l'art sous toutes ses formes, sous ses traits et sa peau noire, désormais marque de distinction.

Ellen DeGeneres, célèbre animatrice américaine, a dit : « Découvrez qui vous êtes et soyez cette personne. C'est dans ce but que votre âme a été amenée sur cette Terre. Trouvez cette vérité et vivez-la, le reste viendra tout seul ».

Gratitude pour Theresa, qui incarne au mieux ces mots, inspirant ainsi toute une génération de femmes et d'hommes.