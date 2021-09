Congo-Kinshasa: Mines - Un atelier sur l'ITIE mercredi prochain à Lubumbashi

La ministre des Mines, Antoinette N'Samba Kalambayi, animera les travaux de la rencontre qui connaîtra la participation de la société civile et des différentes structures de son département, dont la Cellule technique de coordination et de planification minière, le Cadastre minier, le Centre d'expertise et de certification ainsi que le Service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle.

La capitale luchoise va abriter, le 15 septembre, l'atelier sur l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE). Il s'agit du premier événement du genre qui se tient après l'affaire de l'exploitation illicite présumée des minerais dans la partie est de la République démocratique du Congo par des entreprises chinoises.

Par rapport à cette question d'actualité brûlante, les derniers échos en provenance de l'Assemblée nationale font état du départ pour Mwenga, dans le Sud-Kivu, d'une délégation de huit députés pour recueillir des informations. Cette mission est constituée des élus du Sud-Kivu et des membres de la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable. Les informations à collecter concernent la pratique de l'exploitation minière.

Pour revenir à la ministre des Mines, elle est arrivée depuis le 6 septembre à Lubumbashi, dans le cadre d'une mission officielle de sept jours dans l'espace Haut-Katanga. Comme ses services l'indiquent, elle vient assainir son secteur selon la vision du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le mercredi prochain, elle sera bien dans la salle pour animer l'atelier.

« Nous sommes en train de faire de notre itinérance sur la problématique de l'exploitation illicite des minerais, et d'expliquer aux exploitants artisanaux et semi-industriels qu'ils n'ont qu'une seule arme : le code et le règlement minier », a-t-elle laissé entendre. Selon elle, le respect de la réglementation par tous les intervenants permettra tant à l'État qu'aux exploitants artisanaux de se retrouver financièrement. L'autorité de tutelle profitera de son séjour pour visiter les entreprises et les sites miniers à Lubumbashi, Likasi et Lualaba.