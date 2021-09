Maroc: Communales 2021/Béni Mellal - Le RNI en tête des élections des membres des conseils communaux avec 155 sièges

Béni Mellal — Le Rassemblement national des indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections des membres des conseils communaux (Béni Mellal), tenues mercredi, en décrochant 155 sièges sur un total de 521 sièges.

Selon les résultats communiqués par la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, le RNI est suivi du Parti Authenticité et modernité (PAM) avec 115 sièges, du Parti de l'Istiqlal (PI) avec 68 sièges, de l'USFP avec 44 sièges, de la fédération de la gauche démocratique (FGD) 34 sièges, du Parti du progrès et du socialisme (PPS) avec 33 sièges et du Mouvement Populaire (MP) avec 24 sièges.

Le Parti de la justice et du développement (PJD) a décroché 23 sièges, le Mouvement démocratique et social (MDS) 18 sièges, et le Parti socialiste unifié (PSU) deux sièges.

Le Front des forces Démocratiques (FFD), le parti Vert marocain, le Parti de la Choura et de l'Istiqlal, l'Union constitutionnelle (UC) et le Parti de l'environnement et du développement durable ont obtenu un siège chacun.

Un total de 318.608 inscrits sur les listes électorales au niveau de la province de Béni Mellal ont été appelés, mercredi, à voter aux élections législatives, communales et régionales.