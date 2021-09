Algérie: Lamamra - Certains pays s'allient à l'ennemi historique pour s'attaquer directement au voisin

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a affirmé, jeudi depuis le Caire, que certains pays s'allient à l'ennemi historique pour s'en prendre aux frères et s'attaquer directement au voisin.

"Une analyse de la situation nous fait comprendre que certains cherchent à s'attribuer des rôles influents dans la structure de l'ordre régional et international en établissant des alliances dangereuses dans l'unique but de réaliser des acquis immédiats au détriment des nobles objectifs du système de l'action arabe commune", a précisé M. Lamamra dans une allocution prononcée lors des travaux de la session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel.

"Si ce constat se fait manifestement et à proximité des frontières communes, nous pouvons imaginer ce qui se trame dans les coulisses", s'est-il exclamé.

S'agissant des incidences de telles attitudes, le ministre a affirmé que ces comportements "génèrent davantage de tensions et d'instabilité dans la région et contribuent à l'exacerbation des crises actuelles. Ils nous détournent de notre première et principale cause (cause palestinienne) et la placent à un niveau en deçà des sacrifices et des souffrances du peuple palestinien et des autres peuples arabes, voire aussi son combat inlassable pour établir un Etat indépendant avec El-Qods pour capitale".