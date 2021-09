Algérie: Amendement prochain du texte de loi relatif au sportif d'élite et de haut niveau

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderezzak Sebgag a affirmé, jeudi, que le président de la République, Abdelmajdid Tebboune avait ordonné l'amendement du texte de loi définissant les modalités d'application des dispositions statutaires relatives au sportif d'élite et de haut niveau, notamment en ce qui concerne les primes de résultat accordées à ces athlètes.

Dans son allocution à la cérémonie organisée en hommage aux athlètes ayant participé aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, présidée par le président Tebboune, M. Sebgag a souligné que le président de la République "a ordonné l'amendement du texte de loi définissant les modalités d'application des dispositions statutaires relatives au sportif d'élite et de haut niveau, notamment en ce qui concerne les primes de résultat accordées à ces athlètes", précisant que cet amendement qui concerne précisément le décret exécutif N 15-213 du 11 août 2015 "tend à instaurer l'égalité dans les primes et indemnités accordées à tous les sportifs d'élite et de haut niveau".

Le président Tebboune a également donné des instructions pour "une prise en charge réelle et effective" des préoccupations sociales des personnes à besoins spécifiques au niveau local, en sus de "la mobilisation d'un autocar aménagé et sa mise à la disposition de la Fédération algérienne handisport (FAH)".

M. Sebgag n'a pas manqué de déplorer l'accueil réservé au premier groupe de sportifs à leur retour de Tokyo, présentant des excuses officielles pour le traitement honteux des athlètes paralympiques. "Tout le mérite et la considération leur sont voués", a-t-il souligné.

Le ministre a en outre affirmé que l'Etat algérien "œuvre à assurer tous les moyens offerts en vue de prendre en charge le sport et les sportifs et de réunir toutes les conditions de succès et de réussite et qu'il n'y a plus de place au relâchement et à l'indifférence déplorés dans le passé", précisant que toutes les instructions ont été données à l'effet de relancer le sport en général, et le sport d'élite, en particulier, afin de permettre à l'Algérie de retrouver sa place de leader dans les différentes disciplines".

En application des orientations du président de la République, le mouvement de la jeunesse et des sports en Algérie connaitra, sous la supervision du Premier ministre, "un bond qualitatif grâce à la volonté politique suprême d'assainir le secteur de toutes formes de corruption, de réhabiliter les structures sportives pour qu'elles puissent abriter des compétitions continentales et internationales, et de relancer la diplomatie sportive, tout en focalisant sur le renforcement des capacités de la ressource humaine pour aboutir au professionnalisme réel", a-t-il soutenu.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, du président du Conseil Constitutionnel, Kamel Fenniche, du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, du directeur de cabinet de la Présidence de la République, Noureddine Bardad Daidj, des conseillers auprès du Président de la République, du Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), ainsi que de membres du Gouvernement et de cadres de l'Etat.

La sélection paralympique algérienne a glané un total de 12 médailles aux Jeux de Tokyo: 4 or, 4 argent et 4 bronze, avec en prime deux nouveaux records du monde sur les 67 qui ont été battus lors de cette édition nippone.