Ile Maurice: La petite Keira inhumée ce vendredi sous des conditions sanitaires strictes

Nouveau cas de négligence médicale alléguée. Keira, 15 mois, a été placée avec sa mère positive au Covid-19 en salle d'isolement avec des adultes, alors que son premier test était négatif. Elle est décédée quelques jours plus tard.

Encore un décès tragique et une négligence médicale alléguée liés au Covid-19. La petite Keira Esther, âgée de 15 mois, est décédée hier matin après avoir passé sept jours à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jeetoo. Sa mère, Samia Esther, âgée de 18 ans, ne s'attendait pas à ce que les événements se déroulent ainsi après avoir emmené Keira à l'hôpital le lundi 30 août.

«Je l'ai emmenée à l'hôpital parce qu'elle ne voulait rien avaler et n'arrêtait pas de vomir. Elle n'avait aucun symptôme de grippe ou autre lorsqu'on a quitté notre domicile», souligne cette jeune mère dont la vidéo sur les réseaux sociaux hier matin a interpellé plus d'un.

Cependant, lorsque Samia Esther est arrivée à l'hôpital ce jour-là, les choses ont pris une tout autre tournure. Son test antigène au Covid-19 s'est avéré positif mais pas celui de Keira. «Zot inn transfer mwa dan enn lasal izolman avek bann lézot pasian Covid-19 é zot inn met mo ti baba ki ti négatif ek mwa. Mo'nn dir zot met li dan enn lot lasal mo éna fami kapav get li. Zot inn dir mwa non é ki li sipozé res ek mwa», raconte avec tristesse la mère.

Elle ajoute que ce n'est que quatre jours après, quand l'état de santé de la petite s'est détérioré, qu'elle a appris que Keira était positive au virus. «Mé so brons tinn fini koumans séré é zot inn transfer li dan ICU. Zot inn donn mwa désarz, inn dir mwa res lakaz an isolman.»

La jeune mère explique que pendant toute la durée de l'admission de Keira en soins intensifs, ni elle ou encore son père n'ont pu la voir. «Elle est décédée sans qu'on ait pu la prendre dans nos bras, et maintenant on nous dit que l'on ne pourra pas non plus la voir avant l'enterrement ? Cette situation est difficile. Zot inn dir nou Keira pann mort ar Covid-19 mé d'enn problem kardiak. Mé si li pa ti dan sa lasal-la ek mwa, eski li pa ti pou ankor an vi? Zot inn met li dan enn lasal ek enn ta adilt pozitif ar Covid-19», fustige Samia Esther.

Notre interlocutrice évoque aussi des incohérences dans les propos du personnel de santé. Elle affirme que lorsqu'elle a appris que sa fille était décédée, on lui a dit que les résultats d'un test Covid-19 effectué postmortem sur Keira avaient révélé qu'elle était négative au virus. Elle attendait que l'on fasse une autopsie sur son enfant. Ce n'est que peu avant 21 heures hier, que Samia Esther a pu avoir des explications, à l'hôpital Jeetoo, justifiant pourquoi une veillée mortuaire n'était pas possible. Les funérailles de la petite ont lieu aujourd'hui sous des conditions sanitaires strictes. 10 personnes seulement seront autorisés à y participer

Du côté du ministère de la Santé, on indique que tout se fait selon les protocoles mis en place et que la petite n'est pas morte du Covid-19. Par ailleurs, on ajoute que Keira avait été placée avec sa mère lors de son admission à l'hôpital parce que les médecins se doutaient qu'elle était positive au virus malgré un test antigène négatif, vu la proximité avec sa mère. Ils affirment que c'est le soir même de son admission que le test PCR certifiant que le bébé était positif a été délivré.