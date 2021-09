Madagascar: Herimanana Razafimahefa - "Nous condamnons tout comportement extrémiste"

Le chef de la délégation malgache, Herimanana Razafimahefa a prononcé un discours, lors du Sommet parlementaire mondial sur la lutte contre le terrorisme, hier à Vienne.

« Madagascar, pays fragile, est un maillon faible pour la pénétration du terrorisme. Par sa situation géographique en plein cœur de l'océan Indien, il est exposé au risque d'être utilisé par les groupes terroristes pour en faire un refuge idéal. La vigilance est donc de mise en ce qui concerne mon pays.

Dans ce contexte, nous prenons notre responsabilité en tant que Parlementaires en accompagnant le Gouvernement dans ses efforts pour lutter contre le terrorisme, et contribuons à mettre en place un cadre juridique fiable. Une des lois les plus récentes votées par le Parlement malagasy est ainsi celle de février 2019 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une loi dont l'objectif principal est de définir les règles visant à prévenir, détecter et réprimer toutes activités à des fins de blanchiment de capitaux, ainsi que le financement des actes de terrorismes, associés ou non aux blanchiments de capitaux ».

Régulation. Et de continuer « le Parlement malagasy appuie les efforts déployés par les Nations Unies à Madagascar dans ce domaine de la lutte contre le terrorisme, et exprime son souhait de poursuivre ces efforts, dans un cadre de coopération entre le Parlement malagasy et les Nations Unies. Nous condamnons tout recours à toutes formes de discours de haine, de comportement extrémiste et les interventions intempestives, source d'instabilité dans le pays.

Le Sénat de Madagascar explorera ainsi la voie vers la régulation et l'adoption d'une loi visant à trouver un équilibre entre la liberté d'expression et l'expression de discours de haine provoquant l'instabilité ». Pour terminer, il a lancé un appel : « Priorisons toutes les actions préventives avant que le feu du terrorisme soit inaretable ».