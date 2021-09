Madagascar: Ministère de l'Economie et des Finances - Double passation, hier

La ministre de l'Economie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison entourée de son staff dont le nouveau SG Ramanampanoharana Andry Velomiadana Bearison

Le nouveau staff du ministère de l'Economie et des Finances passe à la vitesse grand V. Les passations des services entre les anciens et nouveaux Secrétaires généraux du ministère et Directeurs généraux du Trésor ont eu lieu, hier.

Une double passation qui témoigne de la volonté de ce département d'aller de l'avant dans la réalisation des actions pour le développement du pays.

Technicien

Devenue ministre de l'Economie et des Finances, l'ancienne Secrétaire générale Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison passe le relais. Andry Velomiadana Bearison Ramanampanoharana a été fraîchement nommé nouveau Secrétaire général du même département, lors du Conseil des ministres d'avant-hier. Technicien connaissant bien le MEF, Andry Velomiadana Bearison Ramanampanoharana est un expert comptable de formation au sein du Conseil Supérieur de la Comptabilité (CSC). En octobre 2014, il est responsable de la cellule de veille du Plan comptable 2005. Deux ans après, il devient Directeur de la Régulation du Service Privé.

Il a également assuré la fonction de Secrétaire général chargé de la concrétisation des décisions arrêtées par l'Assemblée générale, et a été Inspecteur d'Etat rattaché à la Direction générale du Contrôle Financier. Dans le discours qu'elle a prononcé, à cette occasion, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison n'a pas manqué de remercier ses collaborateurs lors de son mandat de Secrétaire Général, tout en souhaitant plein succès au nouveau titulaire du poste. Ce dernier, a pour sa part promis de faire tout son possible pour être à la hauteur de sa nouvelle mission. Aussi bien le nouveau Secrétaire Général du ministère de l'Economie et des Finances que le nouveau Directeur Général du Trésor ont promis de s'atteler à leur mission dans la droiture.

Economiste

La passation entre Ihaja Ranjalahy et son successeur Andry Nirina Rajaofetra au poste de Directeur Général du Trésor a également eu lieu, hier. Economiste de formation, le nouveau DGT est titulaire d'un diplôme de fin de cycle du Centre d'Études Diplomatique et Stratégique. Il fait partie de la troisième promotion d'Inspecteur du Trésor, sortant de l'Institut Malagasy des Techniques de Planification (IMATeP). Il a intégré le Trésor public en 2004 en occupant la fonction de Fondé de Pouvoirs à la Paierie Générale d'Antananarivo jusqu'en 2008.

Parallèlement il a été membre de la Cellule d'Inspection mise en place par la Brigade d'Inspection et Vérification de 2005 à 2008, et membre de la Cellule de Suivi Technique Bianco-Trésor de 2006 à 2008. Le nouveau DG du Trésor a quitté ses fonctions auprès de la PGA en 2008 pour devenir Agent comptable du Fonds de Développement Local (FDL) jusqu'en 2019. Andry Nirina Rajaofetra a occupé le poste de Directeur de l'Imprimerie Nationale avant sa nomination en tant que Directeur Général du Trésor, où il aura la lourde mission de redorer le blason du Trésor public malagasy.