Madagascar: Baccalauréat Antananarivo - La série S bête noire des candidats

La nouvelle série S accuse un faible taux de réussite par rapport aux autres séries. La région Analamanga compte quarante six mille nouveaux bacheliers.

Après des heures d'attente, les résultats du baccalauréat dans la province d'Antananarivo viennent d'être affichés ce jour. Parmi les nouvelles séries, la série S enregistre un faible taux par rapport aux autres puisque sur les onze mille cinq cent treize candidats ayant passé le baccalauréat, quatre cent soixante-dix ont réussi. Ce qui ramène à un taux de réussite de 31,06% cette année. Les autres nouvelles séries sont plutôt dans la moyenne, le taux de réussite est de 61,07% pour la série L et 42,84% pour la série OSE.

« Les candidats qui ont choisi la série S ont eu peut-être du mal à traiter les matières scientifiques, mais également ils n'ont pas pu bien réviser. Par ailleurs, nombreux candidats ont plus réussi en série L », analyse un enseignant. Pour la série A1, deux mille huit cent trente sept candidats ont réussi sur les quatre mille vingt-cinq avec un taux de 61,34%. La série A2 quant à elle enregistre 57,76% et la série C compte mille cinq cent quatre-vingt-douze admis avec un taux de réussite de 59,18%. Le pourcentage des candidats au baccalauréat ayant obtenu le diplôme du baccalauréat en série D est de 60,99%.

Affichage ce jour

Dans sa globalité, le taux de réussite enregistre une hausse avec 58,02% pour le baccalauréat général et 64,50% pour le baccalauréat technique. Toutes séries confondues, le taux de réussite est de 58,48%, contre un taux de réussite globale de 50,77% pour toutes les séries confondues pour la dernière session dont le baccalauréat général est de 49,62%, tandis que le baccalauréat technique était de 64,26%.

Malgré la situation sanitaire engendrant la suspension des cours pour les classes d'examen, les résultats connaissent une hausse par rapport aux dernières sessions. Sur deux années successives, une augmentation a été remarqué puisque la deuxième session de 2019 affichait un faible taux de réussite de 18%, tandis que la première session avoisine les 47%. Pour le baccalauréat série générale de 2020, le taux de réussite atteint les 49,62%.

L'attente des résultats a duré près d'un mois pour la province d'Antananarivo. « Contrairement à d'autres provinces, Antananarivo enregistre beaucoup plus de candidats, les procédures sont par conséquent plus longues. Nous avons procédé à cinq vérifications avant la sortie officielle des résultats », indique Herisolo Razafindraleva, directeur de l'office du baccalauréat. La publication se fait par voie d'affichage dans la matinée et au niveau des centres d'examen de la province d'Antananarivo.

Les candidats pourront également consulter par sms. Les parents et les candidats attendaient avec impatience la publication des résultats. La moyenne de délibération, est restée à 9,75/20.Dans les autres provinces, Antsiranana par exemple enregistre également une hausse par rapport à l'année dernière avec 65,11% dont 64,01% pour le baccalauréat général et 85,38% pour le baccalauréat technique, technologique et professionnel.