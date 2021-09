Afrique: Finance - Tony Elumelu salue l'arrivée d'Andrew Alli au sein du conseil d'administration de "Heirs Holdings"

« Nous sommes ravis d'accueillir Andrew Alli au sein de notre conseil d'administration. Avec son expérience antérieure dans la direction et la supervision de l'expansion de l'Africa Finance Corporation (Afc), nous savons qu'il apportera au conseil une perspective et une sagacité précieuses, alors que nous développons nos activités tout en ayant un impact positif sur des vies des populations à travers l'Afrique », a indiqué Tony Elumelu, président de Heirs Holdings (Hh). La nomination d'Andrew Alli en qualité d'administrateur devant siéger au conseil a pris effet le 26 août 2021, r apporte une note de cette société d'investissement panafricaine.

M. Andrew Alli apportera sa solide expérience de dirigeant d'entreprise et dans l'investissement multisectoriel à travers le continent africain. Il faut indiquer que cette nomination intervient à un moment où le portefeuille d'investissement de Heirs Holdings accélère son ambitieuse expansion dans le domaine de l'énergie et des infrastructures en Afrique.

M. Alli jouit d'une solide expérience dans le milieu de la finance. Il a été président/directeur général de Africa finance corporation (Afc), où il a permis la croissance de l'institution d'une start-up à une organisation de classe mondiale, et de catalyseur de projets d'infrastructure financés par l'Afrique sur le continent. Avant ce rôle, il a occupé plusieurs postes dans la banque d'investissement et au sein de la Société financière internationale (Ifc) en Afrique du Sud et au Nigeria.

Pour sa part, Andrews Alli a affirmé qu'il est ravi de rejoindre le conseil d'administration de Heirs Holdings. Avant de déclarer : « j'ai hâte de contribuer à la réalisation de la vision et de la mission de Hh. » Poursuivant, il s'est dit heureux d'appartenir désormais à « une organisation particulièrement bien placée pour réaliser une croissance multisectorielle, tout en favorisant le développement économique durable à travers le continent ».

Branche philanthropique de la Fondation Tony Elumelu, qui promeut l'entrepreneuriat à travers le continent africain. Heirs Holdings s'engage à améliorer les conditions de vie et à transformer l'Afrique grâce à ses investissements dans le secteur privé.Il faut signaler que grâce au programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu d'un montant de 100 millions de dollars, financé par Heirs Holdings, et à ses initiatives de plaidoyer et de recherche, la Fondation éponyme autonomise des milliers de jeunes entrepreneurs dans les 54 pays africains, et contribue à éradiquer la pauvreté tout en catalysant la création d'emplois sur le continent.