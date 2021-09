Togo: Des bars et Discothèques fermés à Lomé - le GMS anti-Covid-19 est passé par là !

Surprenante et mauvaise nouvelle pour certains grands bars de Lomé. Selon nos confrères de Globalactu, membre du groupe de presse Globalactu Atlantic Telegramme, « tous les grands bars, clubs et discothèques ont reçu dans le courant de la journée de jeudi la visite du Groupe mixte de surveillance anti-Covid-19. Ces lieux de loisir ont été fermés. C'est ce qu'indique une petite affiche posée à chaque fois sur les portes ces bars et où il est écrit 'fermeture GMS anti-Covid-19' ».

Et poursuit cet organe, « l'inscription a été posée sur des lieux comme 'Miami 228', 'Before', 'La Villa', 'Select Bar Discothèque', 'Bar VIP signature', 'Refuge international, 'MM7' et tous les autres. Plusieurs propriétaires sont venus constater la fermeture. La seule issue pour eux, c'est de s'adresser au commandement du GMS pour les autres informations ».

Pour information, à noter que les cas de contamination à la Covid-19 sont montés en flèche ces dernières semaines et mois. Rien que pour le mois dernier, ce sont pas moins de 33 personnes qui sont morts de la maladie.