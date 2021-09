Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 16,658 milliards de FCFA de la capitalisation boursière des actions ce 9 septembre 2021

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré, au terme de la séance de cotation de ce jeudi 9 septembre 2021 une hausse de 16,658 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est située à 5 343,840 milliards de FCFA contre 5327,182 milliards de FCFA la veille. Entre mercredi 8 septembre et jeudi 9 septembre 2021, la capitalisation des actions a enregistré une hausse de 37,805 milliards de FCFA.

Celle du marché obligataire est toujours en baisse, enregistrant - 3,079 milliards de FCFA, à 7096,654 milliards de FCFA contre 7099,733 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions a fait un plongeon passant de 2,477 milliards de FCFA la veille à 239,832 millions FCFA ce jeudi 9 septembre.

L'indice BRVM 10 a progressé de 0,12% à 140,27 points contre 140,10 points la veille. Quant à l'indice BRVM Composite, il a enregistré une hausse de 0,32% à 177,57 contre 177,01 points la veille.

La tête du top 5 des plus fortes hausses de cours est toujours occupe NSIA Banque Côte d'Ivoire, après trois séances (plus 7,45% à 6 205 FCFA) suivie respectivement par les SODECI (plus 7,14% à 4 500 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 4,24% à 3 690 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,19% à 870 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 3,83% à 3 115 FCFA) et Crown Siem Côte d'Ivoire (plus 3,17% à 650 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 4 120 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (moins 8,08% à 6 100 FCFA), Servair Abidjan (moins 3,23% à 1 350 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 3,04% à 2 230 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,73% à 1 605 FCFA).