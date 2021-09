Afrique de l'Ouest: FESPACO 2021 - "Baamum Nafi" de Mamadou Dia en lice pour l'or

Dakar — Le Sénégal sera en lice pour l'Etalon d'or de Yennenga, la plus importante distinction du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), avec le film "Baamum Nafi" de Mamadou Dia, le seul long métrage fiction sénégalais sélectionné dans cette catégorie pour la compétition officielle de l'édition 2021 (16-23 octobre).

Au total, 17 films de 15 pays ont été sélectionnés dans cette catégorie, a annoncé le délégué général du FESPACO, Alex Moussa Sawadogo, lors d'une conférence de presse.

Le secrétaire permanent du Fonds de promotion de l'industrie de la cinématographique et de l'audiovisuel (FOPICA), Abdoul Aziz Cissé, était présent à cette rencontre, au nom du Sénégal, le pays invité d'honneur de la 27e édition du festival de cinéma.

La sélection officielle dévoilée par M. Sawadogo comporte 239 films, toutes les catégories confondues, venant de 50 pays d'Afriques et de sa diaspora.

"Pour les longs métrages fiction, on a retenu 17 films de 15 pays dont un film par pays sauf pour l'Egypte qui en a deux", ce qui "montre le dynamisme" de l'industrie cinématographique égyptienne, a-t-il expliqué.

Alex Moussa Sawadogo a aussi relevé "le grand retour de Mahamat Saleh Haroun, du Tchad, et de la participation de nouveaux pays, notamment la Somalie".

Le FESPACO s'attendait à faire son choix entre 800 films inscrits, mais il s'est finalement retrouvé avec 1.132 films proposés, selon M. Sawadogo.

"Cela témoigne du dynamisme de l'industrie cinématographique sur le continent, vu la qualité et la quantité des films", a-t-il souligné.

Le film "Baamum Nafi" (le père de Nafi), premier long métrage du jeune réalisateur sénégalais Mamadou Dia, invite à une réflexion sur la mécanique du terrorisme, la manière dont des groupes radicaux se réclament de l'islam et imposent leur vision et leur agenda.

Il met face à face deux visions de l'islam incarnées par deux frères, Thierno et Ousmane, un imam et un candidat à la mairie, dont le vrai enjeu de la bataille fratricide renvoie à la manière par laquelle une petite ville glisse vers l'extrémisme religieux.

Le film a reçu plusieurs distinctions dans le monde et a représenté le Sénégal aux derniers Oscars du cinéma américain.

Le Sénégal est aussi en lice dans la catégorie documentaire, avec le film "Valdiodio Ndiaye, un procès pour l'histoire" d'Amina Ndiaye-Leclerc.

Le pays est également représenté par quatre courts métrages et concourt dans la section des séries télévisées, avec "Dérapage" d'Abdou Lahat Wone et "Wala Wala Bock" de Fatou Kandé Senghor.

Voici la liste des films en compétition dans la catégorie long métrage fiction :

1 - "Air conditionner" de Bastos Mario (Angola)

2 - "Baamum Nafi" de Mamadou Dia (Sénégal)

3 - "Bendskins (Moto taxi)" de Wandji Narcisse (Cameroun)

4 - "Eyimofe (This is My Desire)" d'Esiri Chuko (Nigeria)

5 - "Farewell Amor" de Msangi Ekwa (Tanzanie)

6 - "Feathers" d'El Zohainy Omar (Egypte)

7 - "Freda" de Geneus Gessica (Haïti)

8 - "La femme du fossoyeur" de Khadar Ahmed (Somalie)

9 - "La Nuit des rois" de Philippe Lacôte (Côte d'Ivoire)

10 - "Les trois larcers" de Diallo Boubacar (Burkina Faso)

11 - "Lingui, les liens sacrés" de Mahamat Saleh Haroun (Tchad)

12 - "Nameless" (Les Anonymes) de Mutiganda Wa Nkunda (Rwanda)

13 - "Olivier Black" de Baba Tawfik (Maroc)

14 - "Souad" d'Ayten Amin (Egypte)

15 - "The White Line" de Kahikopo-Meiffret Désiré (Namibie)

16 - "This is not a burial, it is a resurrection" de Moses Jeremiah Lemohang (Lesotho)

17- "Une histoire d'amour et de désir" de Bouzid Leyla (Tunisie).