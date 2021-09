Madagascar: Omnisports - Rencontre entre Hawel Mamod'Ali et Innocent Lugha Bashungwa

Le sport est le meilleur moyen de raffermir les liens d'amitié et de solidarité. C'est dans ce sens que Madagascar et la Tanzanie entendent renforcer leur coopération.

Ce fut dans le cadre de la rencontre entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hawel Mamod'Ali et Innocent Lugha Bashungwa, ministre de l'Information, de la Culture, des Arts et des Sports, lors du match opposant les Barea de Madagascar aux Tafias Stars de la Tanzanie, au Stade Benjamin Mkapa, Dar Es Salam, le mardi 7 septembre dernier. Le numéro Un du sport malgache qui était un ancien président de ligue de football a dit à son homologue que le football était très politique. "Quand le football va bien, tout est politiquement correct", a affirmé Hawel Mamod'Ali.

C'est le même cas en Tanzanie. A Madagascar comme en Tanzanie, le football est la discipline qui fédère et qui reste au cœur de l'actualité. A cette occasion, le ministre malgache a parlé du récent report de l'inauguration du Stade de Mahamasina, si son homologue tanzanien a évoqué le report de deux heures d'un match de football à cause d'un autre événement national et la grogne que cela a causé. Ces dernières années en Tanzanie, le football s'est institutionnalisé avec l'implication d'hommes d'affaires comme dans les grands clubs européens.

Deux clubs phares sont célèbres en Tanzanie à savoir Simba et Yanga, leurs fans sont réellement impliqués dans la vie des clubs. Lors des deux premières journées des qualifications de la Coupe du Monde 2022 Qatar, presque 80% des joueurs au sein de la sélection nationale évoluent sur le championnat tanzanien. La Tanzanie revoit actuellement sa Politique nationale pour le sport qui se veut être plus spécifique sur les disciplines qui vont être promues au lieu d'avoir toutes les disciplines mais d'une qualité médiocre.

L'envoi des meilleurs joueurs dans les championnats étrangers figure dans la politique de l'Etat. Le ministère de la Jeunesse et des Sports est aussi dans la phase de la lecture tournante et finale de l'avant-projet de loi portant sur la Politique nationale du sport (PNS) avec les autres départements ministériels, le Comité olympique malagasy, les fédérations sportives et les parties prenantes nationales. La PNS sera présentée au Conseil de gouvernement à partir du 15 septembre 2021. L'investissement de l'Etat dans les grandes constructions d'infrastructures sportives aux normes internationales témoigne de sa volonté de prioriser le sport. « La jeunesse est le futur du pays et le sport peut contribuer à l'émergence du pays », conclut Hawel Mamod'Ali.