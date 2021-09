Madagascar: Systèmes alimentaires - Une feuille de route nationale à finaliser

Une 2e concertation nationale pour des systèmes alimentaires plus sains, équitables et durables à Madagascar, a eu lieu hier au ministère de l'Agriculture et de l'Elevage à Anosy.

« L'objectif vise à finaliser la feuille de route nationale dans le cadre d'une approche participative et inclusive, si des pistes d'actions et des solutions innovantes contribuant à la transformation des systèmes alimentaires ont été identifiées lors de la première concertation nationale. Cette feuille de route servira d'un document de référence au sein du gouvernement et pour toutes les parties prenantes dans le but de modifier radicalement nos systèmes alimentaires tout en progressant dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable ». Le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Ramilison Harifidy, l'a évoqué hier lors de l'ouverture de cette 2e concertation nationale qui est une conférence virtuelle.

Principaux défis. Et lui de rajouter que Madagascar va présenter cette feuille de route nationale au prochain Sommet mondial des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui est prévu le 23 septembre 2021 à New York. Il est à noter que les principaux défis associés aux systèmes alimentaires relevés sont notamment l'insécurité alimentaire aggravée par la pandémie de Covid-19 ainsi que la dégradation des ressources naturelles due aux effets du changement climatique.

Les inégalités territoriales et sociales se traduisant par l'enclavement des zones rurales et l'insécurité foncière ainsi que l'accès limité du milieu rural aux informations économiques et commerciales, ne sont pas en reste. C'est pourquoi, le ministère de tutelle et le Système des Nations Unies, ont organisé ces concertations nationales.

« La population malgache bien nourrie et en meilleure santé grâce à des systèmes alimentaires performants, inclusifs, résilients et équitables », étant leur leitmotiv. Pour sa part, le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies à Madagascar, Issa Sonogo, rappelle que toutes les parties prenantes devront définir et construire ensemble des systèmes alimentaires solides en agissant sans délai et en prenant des engagements qui doivent être respectées.