Madagascar: Théâtre - « La planète des songes » en scène dans la ville d'Eau

Dans le cadre d'une tournée nationale qui nous invite à découvrir autrement l'art de la scène. Le slameur System D nous convie à voguer une nouvelle fois vers « La planète des songes ».

Un projet artistique inédit, qui conjugue, à travers le savoir-faire des artistes qui sont à la réalisation, simplicité, créativité et efficacité. Ainsi se décrit cette pièce des plus exclusives qu'est « La planète des songes » que le public féru d'art de la ville d'Antsirabe aura le privilège d'apprécier sur les planches de l'Alliance française locale ce 18 septembre à partir de 18h. Présenté à travers un extrait dans le cadre d'un projet d'exposition artistique dans des lieux non-conventionnels, alors organisé par le Cercle Germano-Malgache/Goethe Zentrum (CGM/GZ) pour la première fois, puis découvert dans toute sa splendeur sur la scène de l'Institut français de Madagascar (IFM) dans son intégralité l'année passée.

« La planète des songes », écrit et interprété en solo sur les planches par le slameur et désormais comédien de théâtre de talent, a su conquérir le public. Porté par son jeu d'acteur éclectique et un scénario dystopique qui dépeint un monde ravagé par l'homme lui-même, ainsi que les conséquences de ses actes envers l'environnement, cette pièce gagne à être appréciée par tous les amateurs de théâtre contemporain, voire même de bonne littérature.

Entouré des deux artistes tout aussi talentueux que sont Gad Bensalem à la mise en scène et Tagman Namgat aux effets spéciaux, System D nous embarque ainsi pour une épopée fantastique dans un univers apocalyptique où humour et satire riment avec leur engagement pour la préservation de notre environnement.

Génération talentueuse

À eux trois, System D, Gad Bensalem et Tagman Namgat représentent une génération d'artistes prometteurs et talentueux. Tous les trois ont forgé leur réputation dans le milieu du slam depuis plus d'une décennie maintenant, ensemble ils ont un fort potentiel dans l'écriture d'un récit, mais surtout dans l'interprétation de cette société où l'on subsiste. Le décor de « La planète des songes » prend place en l'an de grâce 2025, un futur très proche donc, où la race humaine, victime de sa démesure, de son appétit et de son égo, s'est éteinte.

Les seuls rescapés ? Les animaux évidemment, dont Jean Babouin, fidèle reporter et journaliste pour TV Singerie qui nous dresse le portrait de divers personnages tout aussi attachants qu'intriguants. System D, sublimé par les effets sonores et visuels qui accompagnent sa prestation, joue de son talent pour nous émouvoir de plusieurs manières. Reprenant les mimiques de différents animaux, le slameur et comédien de théâtre promet de surprendre tout au long de cette pièce. Représentation inédite de ce qu'est le théâtre contemporain pour tout le public de la ville d'Antsirabe, « La planète des songes » ne laissera pas de marbre. Après la ville d'Eau, la pièce accompagnant la tournée de « Aomby » de Gad Bensalem poursuivra sa tournée des Alliances françaises de la Grande île.