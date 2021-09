Madagascar: Barea - Préparation à revoir

La prochaine fenêtre internationale est prévue en octobre. Les Barea auront besoin d'une meilleure préparation, en vue de la double confrontation contre les Léopards congolais.

RD Congo vs Madagascar entre le 6 et le 9 octobre, suivi de Madagascar vs RD Congo entre le 10 et le 12 octobre. Voilà les prochaines échéances des Barea en éliminatoires du Mondial 2022.

C'est dans un mois. « Il n'y a pas de miracle », répètent souvent les sportifs de haut niveau. Une préparation minutieuse est gage de réussite, que l'on garde le même effectif ou que l'on modifie la composition. La réciproque est également véridique. La preuve ? Un stage d'une semaine seulement en juin, puis deux petits jours d'entraînement avant de croiser le Bénin et la Tanzanie. Finalement, les défaites face aux Écureuils et aux Taïfa Stars étaient presque prévisibles.

C'est simple. Un étudiant doit réviser intensivement avant un examen. Transposons cet exemple sur la situation actuelle des Barea. Ils auront besoin d'un meilleur élan, pour espérer passer au-dessus des Léopards. Avec la rigueur et la discipline que cela implique. Fini les cérémonies et sorties nocturnes perturbant la mise au vert. « Les Barea ont été transformés en bêtes de foire. Normal qu'ils aient perdu », dénoncent certains supporters après le déplacement à Dar-es-Salam. On parle de footballeurs, d'athlètes professionnels, qui ont besoin de sérénité. De manière à pouvoir se concentrer sur le plus important, à savoir l'aspect sportif de la chose.

Opportunité

Les Comores ont disputé deux matches amicaux récemment. Victoire devant les Seychelles, le mercredi 1er septembre (7-1). Succès aussi devant le Burundi, mardi dernier (1-0). Les Coelacanthes préparent la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, rappelons-le. Ils ont saisi l'opportunité d'affronter des sparring-partners durant la fenêtre internationale.

Qu'est-ce qui empêche Madagascar d'en faire autant ? Histoire d'affûter la cohésion et les automatismes. De sorte à corriger les innombrables combinaisons ratées face au Bénin et à la Tanzanie.

Une partie de l'effectif est engagée au niveau professionnel en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Inutile donc d'espérer qu'ils soient libérés en dehors des dates FIFA, dans la mesure où la sélection malgache dispute un ou plusieurs matches amicaux. Mais d'autres éléments sont libres. Et eux n'attendent qu'une chose. C'est de pouvoir jouer ensemble et de s'exercer en équipe. Et non plus de s'entraîner individuellement comme avant la fenêtre internationale de ce mois de septembre.