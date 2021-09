Cote d'Ivoire: 4e édition du Marché ivoirien de l'artisanat - Le Qatar, invité d'honneur

Le ministre de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Félix Anoblé, a lancé la quatrième édition du Marché ivoirien de l'artisanat (Miva), ce jeudi 9 septembre 2021, à Abidjan-Plateau.

Né de la volonté du gouvernement ivoirien de faire de l'artisanat un outil de création d'emplois, de richesses, partant, un levier de développement économique et social, le Marché ivoirien de l'artisanat est le premier salon africain de l'excellence.

Le Miva se veut avant tout un cadre de créativité et de promotion où se côtoient les meilleurs produits artisanaux, un espace d'expression culturelle et d'opportunités d'échanges entre producteurs, acheteurs professionnels et experts du secteur.

Cette 4e édition du Miva qui s'articule autour du thème : "L'artisanat et les Pme face au défi de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d'Ivoire solidaire" aura pour invité d'honneur, le Qatar. Selon le ministre Félix Anoblé, le choix porté par les organisateurs sur ce pays n'est pas fortuit.

À l'en croire, ce choix traduit, d'une part, l'excellence des relations diplomatiques qui unissent le Qatar à la Côte d'Ivoire et, d'autre part, la grande expérience de ce pays dans les secteurs de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises (Pme), notamment en matière d'organisation de grands événements dans lesdits secteurs.

Cette cérémonie de lancement était l'occasion pour le ministre d'annoncer les grandes innovations du secteur de l'artisanat qui est un véritable pourvoyeur d'emplois, un puissant levier d'autonomisation de la jeunesse et de la femme.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement a adopté la loi sur l'artisanat dont le but est de codifier le secteur, le structurer et donner à ses composantes le cadre juridique indispensable à leur modernisation.

Dans le même sens, le gouvernement s'emploie à restructurer la Chambre nationale des métiers qui se prépare à renouveler ses instances.

Pour traiter l'épineuse question des déguerpissements récurrents qui fragilisent la bonne tenue des activités de production artisanale, le ministre Félix Anoblé a engagé un vaste programme d'acquisition, d'aménagement et de réhabilitation de sites dédiés dont les travaux, d'un coût global de plus de 145 milliards de FCfa, verront bientôt le jour sur toute l'étendue du territoire national.

Un plan d'encadrement et de promotion des Pme et de l'Artisanat, en liaison avec les ministères concernés et en partenariat avec des institutions techniques et financières, est également en cours en vue de rendre plus compétitifs les Pme et les artisans au plan national et international.

Cette quatrième édition du Miva qui se tiendra, du 2 au 11 décembre 2021, au Palais de la culture de Treichville ambitionne de faire d'Abidjan, la vitrine de l'artisanat à travers les meilleurs produits faits main d'Afrique. Ce sont plus de 600 exposants qui sont attendus.

Selon la commissaire générale du Miva, Hafou Touré Samb, ce sont plus de cinquante mille visiteurs qui sont attendus. Il y aura des expositions-ventes de produits artisanaux, l'organisation des panels thématiques, des ateliers de formation et de démonstration, et des rencontres B to B et B to C.

« Les grandes innovations du Miva 2021 consisteront également à identifier la meilleure région de la Côte d'Ivoire promotrice de l'artisanat et de créer un espace de jeux à vocation artisanale pour enfants. Les meilleurs artisans seront aussi récompensés à travers la remise de trophées, de médailles, de distinctions et de diplômes », a affirmé Mme Touré Samb.

Une soirée gala en pagne tissé ivoirien en vue de capter des sponsors pour la 5e édition va clôturer le marché. « Au Miva, on y va ! », a invité le ministre Félix Anoblé.