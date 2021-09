Cote d'Ivoire: PDCI/Décès d'Albert Kakou Tiapani - La réaction du maire de Dabou, Yede Niangne

Le Coordonnateur de l'Inspection du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), Albert Kacou Tiapani, a tiré sa révérence, ce jeudi 9 septembre 2021, au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Treichville des suites d'une courte maladie.

Peiné par la triste nouvelle qui endeuille la ville de Dabou et la Côte d'Ivoire, le maire Jean-Claude Yede Niangne a exprimé sa compassion et a révélé l'une des dernières actions de son aîné, Albert Kacou Tiapani. « Nous n'étions plus du même bord politique mais nous sommes restés des amis, des frères. »

Au dire de l'actuel maire de Dabou, Jean-Claude Yede Niangne, l'ex-ministre de la Construction et de l'Urbanisme dans le premier gouvernement de Daniel Kablan en 1993 a pris part, le dimanche 5 septembre 2021, à une messe d'action de grâce à Lopou.

C'est à la suite de cela que « nous avons appris qu'il a fait une crise », a-t-il dit la gorge nouée. Toutefois, il a rappelé qu'il y a quelques années de cela, l'ancien ministre Kacou Tiapani a été pris en charge après une crise d'hypertension.

C'est à partir de là que l'homme ne s'est plus remis totalement de sa santé. Bien que guéri, « il n'était pas à 100 % de sa forme... Cette crise a marqué négativement sa santé », a fait savoir le cadre du Rhdp.

Notons qu'Albert Kacou Tiapani fut également nommé au second gouvernement Duncan, 1996-1998, en tant que ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie. Il est resté fidèle au Pdci-Rda et à Henri Konan Bédié.