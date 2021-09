Afrique de l'Ouest: Pays invité d'honneur du Femua - La culture sénégalaise rayonne à Abidjan

Le Sénégal a rayonné, hier mercredi 9 septembre, au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua). Le pays invité d'honneur de cette 13ème édition a exposé une belle vitrine culturelle.

ABIDJAN - Les petits plats dans les grands. Hier, au deuxième jour du Festival des musiques urbaines d'Anouma (Femua Côte d'Ivoire), le Sénégal en a mis plein la vue. Invité d'honneur de cette 13ème édition, le pays de la Téranga (hospitalité) a séduit les festivaliers en étalant sa diversité et sa richesse culturelles. Le décor est coquet. La forte délégation sénégalaise conduite par le Ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, se distingue par l'élégance de leur vêture. À l'entrée du pavillon drapé aux couleurs nationales, dans l'enceinte de l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), le cinéma donne le ton de l'exposition avec une rétrospective des figures marquantes du 7ème art sénégalais. Les pionniers sont représentés, entre autres, par les réalisateurs Sembène Ousmane, Momar Thiam, Safi Faye, Djibril Diop Mambéti, Ababacar Samb Makharam. À côté, de jeunes acteurs et comédiens sont mis en lumière. Parmi eux, figurent Rokhaya Niang, Ibrahima Mbaye, Ndèye Thiaba Diop, Fatou Ndiaye.

En promenant son regard, le visiteur s'attarde sur un pan du patrimoine culturel. Il est symbolisé par des tapisseries des Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (Msad) de Thiès, des coiffures et accessoires d'époque avec un soupçon vintage. Les sept sites inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco sont également mis en évidence.

Dans cette allée de créativité, le patrimoine musical se fraye une place. Les instruments à percussions (tama, sabar, bougarabou, djembé), ceux à cordes (bolombata, xalam, riti), trouvent un écho particulier dans le pavillon où des effluves d'encens confèrent une ambiance singulière à l'espace. Cela donne la mesure de la partie réservée à l'exposition sur l'artisanat.

Stylistes, créateurs sénégalais venus de Dakar et ceux basés à Abidjan ont séduit de par la qualité de leurs œuvres. Le textile se décline sous toutes les coutures avec des coupes à mi-chemin entre lignes traditionnelle et moderne. Sacs, chaussures et autres accessoires sont customisés sur des tonalités résolument chics. Dans ce stand multi créateurs, Moungui, coach en image, se réjouit de la présence sénégalaise à Abidjan en présentant une belle vitrine. Sur la même lancée, Mor Seck, artisan sénégalais établi en Côte d'Ivoire depuis 1988, expose babouches, sandales labellisés « Made in Ngaye Mékhé » (région de Thiès). Seck a exprimé toute sa fierté d'être présent pour montrer ses créations. Son souhait, c'est de voir plus d'accompagnement des autorités sénégalaises à l'endroit des artisans de la diaspora. Le styliste Cheikha, venu de Dakar, n'est pas en reste avec des tenues très tendances.

Ce banquet de la création sénégalaise, c'est aussi ce volet consacré à la gastronomie. Sous le label « Les saveurs du Sénégal », dirigé par Absa Lô, l'art culinaire trouve un bon goût chez les fins palais. En entrée, on savoure des cacahuètes grillées, un subtil mélange de coco et gingembre. Pour le plat principal, la palette est diversifiée : « tiébou dieune », « soupe kandia », « kaldou », notamment. Le meilleur pour la fin, le dessert est composé de « tiakri » au mil, maïs, riz. De quoi ravir les papilles les plus délicates.

Après la visite des différents stands, le Ministre de la Culture et la Communication, Abdoulaye Diop, accompagné du Commissaire général du Femua, A'Salfo, a salué les relations très fortes qui lient la Côte d'Ivoire et le Sénégal.