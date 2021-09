Sénégal: Le nouveau Compact du MCC va améliorer les performances énergétiques (Macky Sall)

Dakar — La mise en œuvre du nouveau Compact du Millennium Challenge Account (MCC) au profit du Sénégal va contribuer à sensiblement améliorer les performances du pays en termes de fourniture d'électricité, a souligné, jeudi, le président Macky Sall.

"La mise en œuvre de second compact va contribuer à améliorer sensiblement nos performances en matière de fournitures d'électricité et à relever le taux d'accès en milieu rural et péri-urbain", a-t-il notamment déclaré.

Il procédait, au Palais de la République, au lancement officiel de la phase de mise en œuvre du nouveau Compact du Millenium challenge corporation doté d'un financement de 600 millions de dollars (330 milliards de FCFA) destinés à financer des projets énergétique.

Le chef de l'Etat sénégalais s'est ainsi réjoui du fait que la deuxième phase du MCC, à l'image de la précédente, s'inscrivait dans l'axe 1 du Plan Sénégal émergent (PSE) par la réalisation d'infrastructures de développement dont celle essentielle de l'énergie.

Il a indiqué que ce compact allait permettre à travers ces trois composantes de " moderniser et renforcer le réseau de transport de la SENELEC, accroître l'accès à l'électricité dans les zones rurales et péri- urbaines et contribuer au renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'électricité grâce aux réformes qui seront engagés".

"Au total, c'est plus de 12 millions de sénégalais qui seront impactés par ce projet dont 1,8 millions qui pourront accéder à l'électricité, contribuant de façon déterminant à mon objectif d'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025", a-t-il fait savoir.

Selon Macky Sall, le premier compact a permis l'amélioration du niveau de vie des populations sénégalaises à travers les infrastructures et l'agriculture.

Le Chef de l'Etat a réitéré l'engagement du Sénégal à travailler dans les délais fixés par le projet, en soulignant que ce compact était une " manifestation de solidarité" du peuple américain au peuple Sénégalais.