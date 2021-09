Cote d'Ivoire: Lutte contre la Covid-19 - Les décisions du Cns pour contenir la nouvelle vague

Le gouvernement envisage de durcir les mesures dans la lutte contre la Covid-19. «En fonction de l'évolution future de l'épidémie dans notre pays, des mesures plus contraignantes seront prises», rapporte le communiqué du Conseil national de sécurité (Cns) tenu, hier, au Palais de la Présidence de la République au Plateau, sous la présidence du Chef de l'État, Alassane Ouattara.

Ces mesures contraignantes concernent notamment «l'interdiction de l'accès aux restaurants, maquis, bars, cinémas, stades, établissements hôteliers, bâtiments administratifs publics et privés, universités et grandes écoles aux personnes non vaccinées ou aux personnes ne disposant pas d'attestation de test antigénique ou PCR négatif datant de moins de 72 heures», précise la note officielle.

Au cours de la rencontre, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a dressé le bilan de l'évolution de la pandémie. On note ainsi qu'à la date d'hier, «la Côte d'Ivoire dénombrait 57 293 cas confirmés dont 55 165 guéris, 488 décès et 1 640 cas actifs». Selon lui, le nombre de nouveaux cas est en «hausse constante depuis juillet 2021».

Cette hausse, il l'explique par plusieurs facteurs, dont le regain d'activités durant les vacances scolaires, ainsi qu'à «l'arrivée de la troisième vague de l'épidémie en Côte d'Ivoire avec le variant Delta». L'intervention du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle au cours de cette réunion met à l'actif de cette hausse «un relâchement dans le respect des mesures barrières ».

Actions d'envergure...

La campagne de vaccination a été également évoquée par le ministre. A ce titre, le Cns a été informé de ce qu'à la date du 07 septembre, 14 77 179 doses de vaccins ont été administrées à 27 2126 personnes. Au niveau des vaccins reçus par la Côte d'Ivoire, Pierre Dimba a fait savoir qu'au 20 août, ce sont 118 530 doses du vaccin Pfizer qui ont été réceptionnées dans le cadre de l'initiative COVAX. Tandis que 100 800 doses du vaccin Johnson and Johnson ont été reçues par le pays dans le cadre de l'initiative AVATT.

« Ces livraisons portent à 2 577 700, le nombre total de vaccins reçus à ce jour, sur une commande de 12311030 doses. Le processus d'approvisionnement en vaccins se poursuit donc et permettra la vaccination ininterrompue et complète des populations », assure le communiqué.

Cette note annonce, en outre, plusieurs actions d'envergure à venir, dont une vaste campagne de sensibilisation, l'intensification de la sensibilisation sur le respect des mesures barrières et du dépistage. Ainsi que la «réduction de 5 à 3 jours (72h) du délai de validité des tests PCR pour les passagers arrivant en Côte d'Ivoire par voie aérienne, à compter du 13 septembre 2021; à partir du 20 septembre, le pass sanitaire à QR code pour les voyageurs sera également adopté.»

La situation sécuritaire dans le pays a été également abordée. «A la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a noté, avec satisfaction, une nette amélioration de la situation sécuritaire générale», indique le communiqué. A en croire le Cns, on note une nette amélioration dans la lutte contre l'orpaillage clandestin.

En plus, le Cns s'est réjoui de la «baisse du nombre d'accidents de la voie publique, avec 1377 cas enregistrés en août 2021 contre 1518 en juillet 2021; soit une baisse d'environ 9%». L'opération de répression des engins à 2 ou 3 roues pour le non-port de casque dans le District d'Abidjan était aussi à l'ordre du jour. Ainsi, du 27 avril au 29 août, «cette opération a permis la saisie de 32 967 engins, la délivrance de 176 390 amendes forfaitaires, pour un recouvrement estimé à 271 045 500 F Cfa», instruit le Cns