Cote d'Ivoire: Audits dans les structures de l'Etat - Le ministre Epiphane Zoro Bi Ballo - "Aucune institution publique et parapublique, aucune société d'état ne sera épargnée"

Au terme de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de validation du rapport sur la corruption et les infractions assimilées en Côte d'Ivoire qui a eu lieu le jeudi 9 septembre 2021 à Abidjan-Plateau , le ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance, du Renforcement des capacités et de la Lutte contre la corruption, Epiphane Zoro Bi Ballo a rappelé qu'aucune Institution publique et parapublique, encore moins les sociétés d'État ne seront épargnées par des audits

« Je peux vous assurer qu'il y a énormément à faire et aucune Institution publique et parapublique, aucune société d'État ne sera épargnée par le principe de redevabilité. Toutes les sociétés vont être concernées », a assuré Epiphane Zoro Bi Ballo. Il a énuméré les différents types d'audits qui sont initiés en Côte d'Ivoire, notamment les audits de gestion financière et comptable et des audits de conformité, dont le but est, selon lui, de développer au sein de ces structures de l'Etat, une culture d'intégrité, en mettant en place des mécanismes d'alerte, des politiques de redevabilité : « Nous sommes en train de mettre en place toute cette démarche, en accord avec les dirigeants de ces entreprises publiques. Aucune entreprise d'Etat, aucune entité administrative ne sera épargnée par cette vague d'audits initiée sous l'impulsion du Premier ministre et sous la haute autorité du Président de la République ».

Pendant deux jours, les résultats clés du rapport sur la corruption et les infractions assimilées seront examinés par les participants à cet atelier, afin de s'accorder sur un document consensuel qui servira de base à la formulation de la stratégie d'actions de la Côte d'Ivoire en matière de prévention et de lutte contre la corruption.