Burkina Faso: FESPACO 2021 - 239 films sélectionnés

La sélection officielle de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a été dévoilée, le jeudi 9 septembre 2021 à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse.

La ministre en charge de la culture, Elise Foniyama Ilboudo, a salué la créativité des cinéastes burkinabè.

La 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) se tiendra du 16 au 23 octobre 2021 sous le thème "Cinéma d'Afrique et de la diaspora, nouveaux talents, nouveaux défis". Sur 1 132 films provenant de 50 pays africains et de la diaspora et 27 pays d'Asie, d'Europe et d'Amérique, 239 films ont été retenus par le comité de sélection de la biennale du 7e art africain. Dix-sept films sont en compétition dans la section « Fiction long métrage ». Le Burkina Faso y est représenté par le réalisateur Boubacar Diallo avec son film «Les trois Lascars». Dans la section « Long métrage documentaire », quinze films sont en compétition dont « Garderie nocturne » du Burkinabè, Moumouni Sanou. Cinq films burkinabè sont en compétition sur un total de 29 dans la catégorie Court métrage (Fiction Documen-taire).

Il s'agit de « Bablinga » de Fabien Dao ; « Jacob Salem Rock the Naaba » de Paraté Yaméogo ; « L'Inconnu » de Simplice Ganou ; « Nos voisins » de Delphine Kaboré et « Zalissa » de Carine Bado... Ces informations ont été données aux hommes des médias le jeudi 9 septembre 2021 à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse. Une nouvelle section, « Sélection Burkina », a annoncé le Délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, fait son entrée pour la première fois dans l'histoire du FESPACO. Huit films, a-t-il dit, y sont en compétition (« Le chant des fusils » de EIliot Ilboudo ; « Graine » de Alima Ouédraogo ; "Massiiba", le mal d'un peuple" de Seidou Samba Touré, « L'odyssée » de Traoré de Brahima Issa ; « Après ta révolte, ton vote » de Kiswendsida Parfait Kaboré ; « L'odyssée d'Omar » de Mamounata Nikièma ; « Thomas Sankara, l'Humain » de Boubié Richard Tiéné ; « Les traces d'un migrant » de Delphine Yerbanga).

Une fierté pour les partenaires

La Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT), Élise Foniyama Ilboudo/Thiombiano, a loué les efforts de créativité et la vitalité des femmes et des hommes de cinéma, malgré le contexte difficile (crises sécuritaire, sanitaire) qui a mis à rude épreuve les industries cinéma-tographiques africaines et burkinabè en particulier. En dépit de tous ces facteurs, a-t-elle dit, le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a affiché sa volonté à promouvoir les événements culturels de portée nationale et internationale, régionale et locale. Pays invité d'honneur de cette 27e édition du FESPACO, le Sénégal était représenté à cette conférence de presse par le Secrétaire permanent du Fonds de promotion de l'industrie cinématographique (FOPIC), Abdoul Aziz Cissé. C'est un réel plaisir, a-t-il indiqué, pour le pays de la Téranga de participer au présent rendez-vous en qualité de pays invité d'honneur.

Le DG de Canal+ Burkina, Jonathan Lett: "C'est une fierté pour nous de prendre part à cette grande messe du cinéma africain".

A son avis, c'est un signe qui consacre une tradition de coopération entre les peuples et les cultures de ces deux pays frères. Hormis le FESPACO, de nombreux projets en cours de réalisation, a-t-il dit, lient le Burkina Faso et le Sénégal. Au cours de la cérémonie de dévoilement de la sélection officielle de la 27e édition du FESPACO, des partenaires de la biennale, dont Canal+ Burkina, sont intervenus. Selon son Directeur général, Jonathan Lett, le FESPACO constitue une véritable vitrine pour le pays des Hommes intègres. Embouchant la même trompette que M. Cissé, il a confié qu'accompagner le festival est une fierté pour Canal+ Burkina... Initiale-ment prévue du 27 février au 6 mars 2021, la 27e édition du FESPACO avait été reportée en raison de la COVID-19. Cependant, les organisateurs de la conférence de presse ont annoncé le maintien du Marché international du cinéma et de l'audiovisuel (MICA), le colloque, la galerie marchande et les visites touristiques. Cette conférence de presse intervient après la première sur le lancement du visuel et la présentation du projet artistique, le lundi 21 juin dernier.