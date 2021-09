Cote d'Ivoire: L'association prosi fait don de kits scolaires aux enfants du centre socio-éducatif d'adjamé

L'association pro social initiative (prosi) a offert des kits scolaires d'une valeur 1.085.000 francs aux enfants du centre socioéducatif d'Adjamé. C'était le samedi 4 septembre 2021 au cours d'une cérémonie de clôture des cours de vacances organisé par la "fondation sauver et unir les nations" à Adjamé.

Destiné aux écoliers de la classe de cm2 et 3ème, le kit est composé de boîte de craie, d'ardoise, de cahiers, de stylos bleu, vert et rouge, de crayon et de gomme. Le tout dans un cartable soigneusement scellé. A cette occasion, Mme Katala Soro, initiatrice de prosi qui est une association de salariés d'une société exerçant à Abidjan, a dit vouloir à travers ce geste accompagner les enfants afin de relever leurs niveaux scolaires. « On veut accompagner les enfants pour relever leurs niveaux scolaires, on a fait des cours de vacances pendant 1 mois et durant toute l'année, on va continuer à les suivre pendant l'année. Ils suivront des cours de renforcement 2 à 3 fois par semaine pour un meilleur niveau », a- t-elle indiqué.

Selon elle l'association prosi à travers son slogan "le bien ensemble" a décidé de contribuer financièrement à la mise en place des cours de vacances organisés par la fondation sauver et unir les nations. « Nous nous sommes rendus compte qu'en Allemagne, ils faisaient ce genre d'initiative alors qu'en Afrique où il y a de vrais besoins, où les gens sont pauvres, ça ne se fait pas. J'ai donc lancé l'initiative dénommée " pro social initiative "entre nous les salariés du groupe, en décidant par nos propres fonds et soutenus quelque part par l'entreprise de venir offrir à des enfants qui ont besoin d'un support » a révélé Mme katala Soro. Il faut noter que l'association a également équipé le centre socio-éducatif d'une salle informatique avec 03 ordinateurs.