Cote d'Ivoire: Tennis Academy - Fabrice Sawegnon félicite les lauréats du tournoi de la charité

Les jeunes pépites de Tennis Academy ont pris part au tournoi de la Charité organisé dans le cadre du projet Liane2 (un projet de l'Union européenne), du 23 au 28 août 2021, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Deux parmi eux sont sortis vainqueurs de leur catégorie. Il s'agit de Grah Sarah (16 ans), catégorie cadette et Kouao Didier Roland (12 ans), catégorie minime. D'autres sont sortis avec un rang honorable. Boua Yves et Koleni Aicha sont arrivés en ¼ de finale quand Assoh Agouabié Ange a atteint l'étape des 1/2 finales.

C'est pour récompenser leurs efforts et les encourager à poursuivre sur cet élan que le patron de Voodoo Group, Fabrice Sawegnon, a organisé en leur honneur une cérémonie de récompense, en présence de leurs parents, récemment, à Abidjan-Cocody (Riviera 2).

« Notre ambition est de voir grandir ces jeunes et faire d'eux des champions, non seulement au niveau du tennis mais des vainqueurs dans la vie. Car contrairement au football qui est un sport collectif, le tennis est un sport où on apprend à se battre seul, à se surpasser. C'est un sport de force, de stratégie, de vitesse, de fitness, d'anticipation, de lecture, d'éducation », a indiqué M. Sawegnon.

Avant d'ajouter que l'ambition de son group est d'aider tout ce qui est industrie du sport en Côte d'Ivoire à renaître. « Nous avons connu les champions nationaux dans tous les domaines, N'Goran Clément et ses frères (Yves et Claude) au Tennis, le Rallye Bandama avec Alain Ambrosino, le basketball avec Djadji Clément et Seri Paul dit "Pablo', Bilé, Alphonse, au handball, Namama Fadiga Nagège, Kandia Camara, la natation avec Topé Patricia, en Taekwondo avec Patrick Remark, Arsène Zizignon, l'Athlétisme avec Gabriel Tiacoh... notre ambition aujourd'hui c'est susciter de nouveaux champions nationaux dans le domaine du sport », a-t-il dit.

« Depuis 5 ans, nous parcourons les communes d'Abidjan et organisons des compétitions gratuites de détection de talents (des amateurs de tennis). Ce qui nous a permis de sélectionner 10 jeunes (filles et garçons) que nous encadrons et accompagnons afin qu'ils puissent exprimer leur talent. Nous mettons à leur disposition de navettes pour les transporter à l'entraînement en fonction de leurs programmes, offrons des goûter, mettons des médecins à leur disposition, des coachs, etc. c'est tout le sens de tennis Academy », explique Rosine Konan-Yahaut, directrice de la Fondation Voodoo.

Créée en 2014, cette Fondation s'est donnée pour mission d'aider et assister socialement les plus démunis par l'éducation, la détection des talents et l'accompagnement des jeunes artistes et sportifs.