Congo-Kinshasa: Dans le contexte de Covid-19 - SANRU asbl appuie l'adaptation des messages de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme

Sanru asbl a organisé des travaux d'élaboration des messages de lutte contre le VIH/Sida, la tuberculose et le paludisme adaptés au contexte de COVID-19.

Les experts des programmes nationaux de lutte contre le Sida (PNLS), la tuberculose (PNLT) et le paludisme (PNLP), du Programme national de communication pour la santé (PNCPS) et du Secrétariat Technique de la Riposte, à travers la commission communication des risques et engagement communautaire (CREC) et ceux de la société civile avaient pris part à ces travaux. Les acteurs communautaires des zones de santé de Limete et N'sele avaient participé quant à eux au pré-test.

En effet, face à la pandémie de coronavirus, SANRU asbl était obligée de propulser la fréquentation de la population aux formations sanitaires pour la lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, trois maladies prises en charge par le Fonds Mondial. L'objectif de l'atelier a été d'évaluer des messages susceptibles d'apporter le changement des comportements des populations en faveur du respect des mesures barrières et les directives édictées par le Ministère de la Santé.

Après l'élaboration du contenu, il était question d'avoir l'appréciation communautaire auprès de la population des zones de santé de Limete et N'sele dans le cadre de pré-test des messages issus de cet atelier. Cet exercice a permis la validation de manière consensuelle des affiches comportant des images et messages éducatifs. Ces messages de sensibilisation ont été utilisés sur différents supports de communication et par les relais communautaires pour sensibiliser la population contre la COVID-19.

