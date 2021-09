Congo-Kinshasa: Le Ministre Christian Mwando a présidé la cérémonie du lancement à Kinshasa - Annuaire Statistique RDC 2020 - Mission accomplie pour l'INS

La détermination du Directeur Général de l'Institut National de la Statistique, INS en sigle, Serge Bokuma Onsiti, se révèle au grand jour comme un des atouts majeurs à capitaliser dans la recherche des voies de redressement du pays.

En effet, la République Démocratique du Congo, après 20 ans, dispose à nouveau d'un annuaire statistique intitulé de façon claire et détaillée : Annuaire Statistique RDC 2020. Le Ministre d'Etat, Ministre du Plan Christian Mwando, a procédé au lancement officiel de ce document à l'hôtel Béatrice situé dans la commune de la Gombe, jeudi 9 septembre 2021. La Banque Africaine de Développement (BAD), qui a joué un rôle extrêmement important dans la réalisation de cet annuaire, a été représentée à la cérémonie. Les Secrétaires Généraux de l'Administration Publique, le DG de l'ANAPI, la Patronne de l'Office National du Tourisme ainsi que plusieurs personnalités étaient également présents.

Devant l'assistance, le Directeur Général Serge Bokuma a, dans son allocution, exprimé sa gratitude à tous les partenaires, outre la BAD, qui ont concouru à la matérialisation de la 9ème édition de l'Annuaire Statistique RDC 2020. Il a cependant profité de l'occasion pour lancer un cri d'alarme au Gouvernement de la République que dirige le Premier Ministre Jean Michel Sama Lukonde pour la mise à disposition des moyens conséquents en faveur de l'Institut National de la Statistique (INS) qui entend jouer avec tendresse et brio son rôle en cette période où le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi ne jure que par des actions concrètes pour le réveil du pays.

«C'est ici pour moi l'occasion de faire le plaidoyer en direction du gouvernement pour soutenir les prochaines productions de l'Annuaire statistique. A l'instar des autres activités statistiques de routine, il serait souhaitable que le gouvernement mette régulièrement à la disposition de l'INS des moyens financiers conséquents permettant de soutenir sa production», a déclaré le DG Serge Bokuma avec un ton suppliatoire.

Le Ministre d'Etat au Plan, Christian Mwando, dans sa prise de parole, a également remercié tous les partenaires qui ont tout donné dans l'élaboration de l'Annuaire Statistique RDC 2020. A en croire le Ministre, ce document est un élément de base pour la planification du développement en République Démocratique du Congo. Autrement, c'est par là que tout doit commencer si l'on tient à voir la RDC décoller à une vitesse de croisière 61 ans après l'indépendance. « Il est un outil indispensable à la prise de décisions.

Sans statistiques complètes, pertinentes, régulière et de qualité, la prise des décisions est susceptible d'être biaisée. De même, la dispersion des données statistiques retarde la prise des décisions », a souligné le Ministre d'Etat dans son allocution avant d'indiquer que la publication de l'Annuaire statistique RDC 2020 rentre dans le cadre de la vision du gouvernement de doter le pays des outils statistiques et de programmation adéquats, laquelle vision, reste le crédo du Chef de l'Etat Félix Tshisekedi dans son combat pour la rationalisation du système de gestion de la République Démocratique du Congo.

Les travaux du deuxième recensement général de la population envisagé par l'Exécutif national, selon le warrior Christian Mwando, traduit cet élan de permettre au pays de disposer des données fiables sur la démographie, l'Habitat et les paramètres socioéconomiques. Après avoir présenté et lancé officiellement l'Annuaire, le Ministre Christian Mwando a remis symboliquement des exemplaires à quelques Secrétaires Généraux de l'Administration Publique, aux Représentants de la Banque mondiale et de la BAD ainsi qu'aux Directeurs Généraux de l'ANAPI, l'ONT, etc...

Bref aperçu sur l'Annuaire

L'Annuaire statistique RDC 2020 dresse un aperçu des données disponibles et situe la RDC dans une perspective africaine et internationale. Comme pour les précédentes, la 9ème édition regroupe, en seul volume, les statistiques, démographiques, politiques, économiques et sociales de la République Démocratique du Congo pour la période allant de 2015 0 2019. Il comporte trois grandes parties.

La première concerne la présentation de la RDC, la deuxième touche les données démographiques et sociales, et la dernière concerne les données économiques et financières. En détails, la première partie retrace la situation géographique, l'organisation politico-administrative du pays, la situation démographique et économique de la RDC. Dans la deuxième partie, l'Annuaire présente les statistiques démographiques et sociales, les mouvements et événements de la population, l'éducation, la santé, les conditions de vie de ménages, l'emploi, les situations du genre, la recherche scientifique et technologique, la justice, la diplomatie, la culture et les arts, les sports et loisirs, en fin la presse et les médias.

La troisième et dernière partie porte sur les statistiques économiques. Il y a également les données sur l'agriculture et l'élevage, la consommation de ménages, l'environnement, la forêt, l'eau et la biodiversité, la production minière, les industries manufacturières, l'énergie, les prix et leurs indices, le tourisme, les travaux publics, les transports et voies de communication, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le commerce extérieur, le marché public, le portefeuille de l'Etat et tant d'autres secteurs. Toutes ces précisions sont à retrouver dans l'Annuaire.