Congo-Kinshasa: Objectif 2023 - MSC - Laurent Batumona lance officiellement la centrale électorale du parti

Les élections libres, démocratiques et transparentes sont dorénavant la voie incontournable pour accéder au pouvoir en RDC. Parti avant-gardiste, le Mouvement de Solidarité pour le Changement tire toutes les conséquences de trois cycles électoraux passés et se prépare à faire face au quatrième.

L'Honorable Laurent Batumona inscrit donc le Parti dans cette droite ligne pour la conquête du pouvoir. C'est dans cet esprit que l'élu de la Circonscription électorale de la Funa a organisé un atelier de renforcement des capacités sur les questions électorales. Confiant qu'en 2023, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, légaliste et respectueux de la constitution, va conduire le pays aux élections en 2023, il a exhorté les participants à cet atelier à s'investir non seulement pour le Parti, mais également pour les cadres du Parti.

Il a rappelé la nécessité de la redynamisation et l'implantation du MSC dans certaines provinces. "Cette session de formation des formateurs a pour mission de former les acteurs électoraux qui, par la suite, prendront en charge les membres de leurs fédérations respectives. A l'issue de ce processus intensif de formation, le MSC pourra compter sur un pôle de formateurs certifiés sur les questions électorales.

Le Mouvement de Solidarité pour le Changement a lancé officiellement mercredi 8 août 2021 à Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC), la Centrale électorale du Parti. C'était au cours d'une cérémonie organisée en présence de l'Honorable Laurent Batumona Kandi Kham, Autorité morale de cette formation politique, les secrétaires généraux adjoints, les présidents fédéraux de la ville de Kinshasa, les Experts de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ainsi que Monsieur Bidingi Pitshou, Coordonnateur de la Centrale électorale du MSC.

La série d'allocutions prononcées au cours de la cérémonie a été ouverte par le mot de bienvenue de Monsieur Bidingi Pitshou, Coordonnateur de cette Centrale électorale.

Exprimant son émotion de voir ce projet démarrer, il a ensuite exprimé sa reconnaissance vis-à-vis de l'Autorité morale du MSC, qui appuie la mise en place de cette structure, les Experts de Consulting Electoral Agency pour leur disponibilité à assurer la formation des formateurs des acteurs électoraux du MSC.

On retiendra de son intervention que le MSC entend enrichir l'expérience électorale de ses membres dans l'observation des élections en consolidant les acquis et en introduisant de nouveaux outils et approches susceptibles d'accroître le professionnalisme électoral, l'administration électorale ainsi que les renforcement des capacités sur quelques thèmes. Il s'agit, entre autres, de la connaissance sur les ABC des élections en RDC, du marketing électoral d'un Parti politique, de la surveillance des opérations de votes et dépouillement, de la surveillance des opérations de compilation de résultats, de l'observation électorale et la constitution et la gestion d'une base de données électorales pour le Parti.

Dans son propos, M. Pitshou Bidingi a relevé que la Centrale électorale se veut professionnalisant dans le processus électoral. Il a ensuite expliqué les objectifs que le MSC s'est assigné en ouvrant une centrale électorale. Notamment, Implanter le MSC à travers le territoire de la République démocratique du Congo, ensuite, redynamiser le Parti par la désignation de Nouveaux Animateurs. L'occasion faisant le larron, il s'est dit satisfait et a félicité les nominés de la nouvelle mise en place du Parti à qui il a souhaité bon vent et, enfin, de gagner les élections à au-moins 150 sièges pour l'Assemblée Nationale et dans les organes délibérants.

C'est dans cette perspective, dit-il, que le MSC a créé la Centrale Electorale du Mouvement de Solidarité pour le Changement dont la mission consiste en la création de la base des données électorales pour le Parti de Laurent Batumona ; à l'identification de potentiels candidats et à la constitution de leurs dossiers ; à l'identification et recrutement des témoins ; à l'identification des organismes d'observations électorales pouvant collaborer avec le MSC et aussi à l'identification des organes des presses et journalistes indépendants spécialisés en matière électorale.

Consulting Electoral Agency vise à faciliter la mise en place de mécanismes nationaux cohérents, impartiaux, professionnels et durables d'évaluation de l'ensemble du cycle électoral en RDC. Il entend contribuer à l'efficacité et à l'effectivité du processus électoral en dotant les cadres du MSC de connaissances, de compétences et d'outils leur permettant de comprendre, d'observer et d'analyser tous les aspects techniques d'un processus électoral, tout en s'affirmant comme des acteurs incontournables et reconnus dans la préconisation des réformes électorales.