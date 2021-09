Egypte: Le pays fait des efforts inlassables pour parvenir à un développement global et durable

L'Etat égyptien fait des efforts inlassables pour parvenir à un développement global et durable, à travers une stratégie nationale ambitieuse représentée dans la vision de l'Egypte 2030, qui est conforme aux trois dimensions du développement des Nations Unies: dimensions économique, sociale, environnementale, a déclaré la ministre du Plan et du Développement économique, Mme Hala El-Saïd, également gouverneur de l'Egypte auprès de la Banque islamique de développement (BID).

L'Etat égyptien poursuit la mise en œuvre réussie du programme national de réforme économique et sociale, a affirmé Mme El-Saïd, dans son allocution prononcée à l'ouverture de la 46e réunion annuelle du groupe de la BID, tenue du 1er au 4 septembre en Ouzbékistan.

Elle a évoqué les changements politiques, économiques et sociaux rapides et délicates que traverse actuellement le monde, et qui jettent une ombre sur les besoins et les défis de développement dans divers pays, en particulier les Etats membres du groupe de la BID, soulignant la nécessité de reconnaître la difficulté de la crise aggravée, toujours en cours, à cause de l'épidémie du Covid-19 et de l'émergence de nouveaux variants de ce virus.

La propagation de la pandémie du coronavirus a conduit à un déficit de financement dans les pays en développement, estimé à un trillion de dollars pour les dépenses liées aux mesures de prévention contre le Covid-19, par rapport à celles dans les pays développés, a ajouté la ministre.

Elle a précisé que le programme de réforme économique égyptien comprenait des mesures de réforme structurelle de certains secteurs, avec en tête le secteur de l'énergie, la diversification de la structure de production en stimulant les secteurs à haute valeur ajoutée, créant des emplois décents et productifs et ayant une forte relation avec les autres secteurs: l'industrie, l'agriculture et les TIC.

Elle a souligné qu'avant cette crise, le taux de croissance économique avait enregistré 5,6% au premier semestre de l'année 2019/2020, celui de chômage était moins de 8% ainsi que le taux d'inflation moyen avait atteint son taux le plus bas depuis environ 15 ans.

Au vu de la pandémie, l'Egypte s'est concentrée sur l'investissement dans le capital humain et l'augmentation des allocations destinées aux secteurs de santé et d'enseignement, et elle a accordé un intérêt aux secteurs prometteurs qui constituent un pilier fondamental de la croissance durable et globale à savoir les TIC, l'industrie manufacturière, l'agriculture, les PME, la fusion du secteur informel, le renforcement de l'inclusion financière et le soutien des infrastructures liées à la numérisation, ainsi que la reprise verte et l'extension des projets d'énergies nouvelles et renouvelables.

L'Egypte est fière du partenariat de développement distingué avec le Groupe de la BID qui s'étend sur quatre décennies et demie. Ce partenariat a, jusqu'à présent, permis de financer 344 projets d'une valeur de plus de 13 mds de dollars, dont 292 projets achevés et 56 projets en cours, d'une valeur de 3 mds d'USD couvrant divers domaines importants comme l'énergie, les infrastructures, l'industrie, l'agriculture, la santé et l'enseignement, a conclu la ministre du plan.