Congo-Brazzaville: Autonomisation - 4000 femmes formées

De Brazzaville à Loutété, en passant par Nkayi et Pointe-Noire, le projet « Promotion des droits et autonomisation socio-économique des femmes et filles vulnérables », initié par l'association Azur Développement et financé par l'Union européenne, a permis à 4000 femmes et 200 jeunes filles de bénéficier des formations qualifiantes dans divers secteurs.

« A ce jour, je couds déjà les chemises et les robes. D'ici peu, je pourrai ouvrir mon atelier car la formatrice est à notre écoute et nous livre tous les petits secrets du métier », révèle Gerdene, 28 ans, en couple et mère de trois enfants, tapant spontanément sur les pédales de sa machine à coudre. A ses côtés, Irma Mboko, tentant en vain de mettre du fil dans le trou de son aiguille, déclare: « Notre avantage est que nous faisons beaucoup de pratique et que chacune dispose de sa machine ».

La quasi-totalité des femmes et jeunes filles vulnérables sensibilisées à cette formation ont eu gain de cause. Beaucoup de jeunes filles ont ouvert soit des ateliers de couture, soit des salons de coiffure. La conséquence à ce jour est que leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat ont considérablement évolué.

Un constat qui réjouit Aurélie, formatrice en couture à Loutété, qui suggère néanmoins qu'Azur développement prenne en compte les doléances des formatrices pour les prochaines formations. Elle souhaiterait que cette association fasse un don de machines à coudre aux apprenantes. « Ma méthode de travail réside essentiellement sur la pratique en apportant des explications à chaque difficulté, d'où la nécessité d'être régulièrement devant la machine afin de se familiariser avec l'outil de travail », explique-t-elle.

Par ailleurs, Léonie Niangui, directrice départementale de l'Intégration de la femme au développement de la Bouenza, invite les bénéficiaires à être des modèles pour les autres femmes et de se battre pour garder leur indépendance financière. « La vie est un combat, levez-vous et battez pour des lendemains meilleurs en vous valorisant via le travail », a-t-elle martelé.