Congo-Brazzaville: Sotigui Awards 2021 - Une actrice congolaise parmi les nominés

Bénédicte Lysa Loukoki est la seule actrice congolaise nominée cette année aux Sotigui Awards dans trois catégories, dont celle de Meilleur acteur d'Afrique centrale, Sotigui d'or et Sotigui du public africain, pour son apparition dans le film « Wanted » du réalisateur congolais Dinel Desouza, de son vrai nom Giorvani Dinel Dzalamou.

"Wanted" restera certainement l'une de ses plus grandes et brillantes interprétations cinématographiques de début de carrière. Pour s'y être donnée avec passion dans ce long-métrage de Dinel Desouza, Bénédicte Lysa Loukoki se retrouve en lice dans trois catégories différentes aux Sotigui Awards 2021 : Meilleur acteur d'Afrique centrale, Sotigui d'or et Sotigui du public africain.

Dans les trois sections, Bénédicte Lysa Loukoki fait face à d'autres acteurs tout aussi talentueux et originaires de plusieurs pays du continent. Dans la catégorie Meilleur acteur d'Afrique centrale, elle est en duel avec Mpongo Moyindo ayant joué dans le film "Heart of Africa" du réalisateur Tshoper Kabambi de la République démocratique du Congo et Merveille Akamba apparaissant dans le film "Bendskins", du Camerounais Narcisse Wandji.

Long-métrage drame d'environ 1h 40 min sorti en 2019, "Wanted" est une œuvre ficelée autour de la trahison et la vengeance. Dans cette fiction, Bénédicte Lysa Loukaki incarne le rôle principal à travers le personnage de Venus Ngo, une jeune héritière sans cesse en guerre avec sa belle-mère, depuis le remariage de son père. « Ce personnage, je l'ai aimé dès que j'ai commencé à m'imprégner du scénario. Tout juste après, je me suis mise au travail et le challenge fut énorme au regard de l'énergie que devait dégager le personnage et du fait que je me lançais à peine devant les projecteurs. Merci à Dinel Desouza qui avait cru en moi et m'avait contactée pour interpréter le rôle de Venus », a fait savoir l'actrice congolaise.

Après le dévoilement de tous les nominés, les votes des artistes débuteront le 15 septembre sur la page Facebook Académie des Sotigui. A ce propos, Bénédicte lance un vibrant appel à tous les Congolais pour espérer cumuler un grand nombre de votes et décrocher le prix. « Après des tentatives en danse et au slam, le cinéma est un rêve d'enfance que je voulais à tout prix réaliser. Voir les efforts de mon travail portés leurs fruits hors du Congo me réjouit beaucoup. Je demande aux Congolais de voter massivement car ma victoire est avant tout celle du Congo », a-t-elle-souhaité.

Notons que les Sotigui Awards sont une récompense cinématographique annuelle qui œuvre à la valorisation, promotion et distinction des performances des acteurs et comédiens africains dans treize catégories. Après Michael Thamsy en 2017 qui remporta le prix du meilleur acteur d'Afrique centrale lors de la 2e édition des Sotigui Awards, Doria Lembe et Alnise Foungui nominées en 2019, puis Olivier Kissita l'an dernier dans la même catégorie, Lysa Bénédicte Loukaki est la cinquième actrice à porter l'étendard du Congo.