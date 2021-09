Congo-Brazzaville: Les immortelles chansons d'Afrique - « Mwana Mical » de Tanawa

Auteur, compositeur, interprète et chorégraphe, Tanawa a exploré, dans sa démarche musicale, le rock, le funk, la soul, le reggae, etc. Sa chanson « Mwana Mical », extraite de l'album « Wa Tu Wa » sorti en 1979, en France, sous la férule des éditions Charles Maniatakis, est l'un des morceaux emblématiques du disco africain.

Selon l'auteur, cette mélopée est sa carte d'identité. Elle a connu ses premières heures de gloire en France. Avec elle, l'artiste fut reçu sur plusieurs plateaux des chaînes de télévision françaises. « Mwana Mical » se traduit par « l'enfant de l'amicale ». Il faut rappeler que « l'Amicale » est l'association créée, à Paris, en juillet 1926, par André Matsoua, héros de la résistance. En Afrique équatoriale française, ce mouvement fut connu sous la déformation « Mical ».

À travers cette œuvre de facture, Tanawa clame qu'il est fils de « l'Amicale », son père étant Matsouaniste. Il affirme, en langue lari, que son caractère est influencé par le fait qu'il appartient à ce courant. «Yati meno, mwana mical kuani meno tia ndie bo ». En outre, le chanteur s'interroge : « Ngati bunabutuka mu kanda kanda, kanda dia ba mputu kapeko tia ndie bo. Mutu na mutu kazonza kuandi, me namana zonza mabilombo mama mabuidi mama nda eh ». « Il se peut que cela est dû au fait que je suis issu d'une famille pauvre. N'importe qui peut parler, cela ne fera rien. Mais quand c'est moi qui parle, maman Bilombolo, cela devient un problème ».

L'arrangement et la direction musicale de ce disque 33 tours, référencé DPX 820, ont été assurés par Jacob Desvarieux, l'un des fondateurs du groupe Kassav, dont nous saluons la mémoire. Deux autres artistes qui ont été à la création du groupe Kassav et dont on parle peu ont aussi collaboré dans cet album. Il s'agit du pianiste Jacques Mbida et du batteur et percussionniste Philippe Drai. Par ailleurs, le synthétiseur est exécuté par Robert Benjamin, la basse par Christophe Zadire, le chœur par Chantal Curtis et Carol Kowley.

« Mwana Mical » fut classé numéro un du hit-parade Safari Ambiance devant des chansons des artistes tels que Djan Strong, Martin Rompavet, Aïcha Koné, Sammy Massamba, King Jo Bale, Boncana, G Ouedraogo, Eko et Claver Zeng. Avec ce tube, Tanawa, de son vrai nom Mayoukou Côme, a émerveillé le public européen, lors de ses prestations scéniques, notamment pendant son passage dans la salle Wagram. A Brazzaville où il est né le 12 juin 1946, l'artiste débuta dans le groupe vocal « Les Ombres », en 1967. Il voyage pour la France dans le but de se perfectionner en couture, dans les débuts des années 1970. Il préfèrera la musique à la couture. En 1974, il enregistrera son premier disque 45 tours « Nani Yula ». En 1976, il signe « Toko Samba ». en 1979, il sort « Wa tu wa ». De plus suivront « Lulendo lua Tata », « Mamiwata », etc. « Partez sans moi », son dernier album, date de 2009.