Congo-Brazzaville: Tourisme - Le plaisir d'habiter Brazzaville

Nichée dans le Bassin du Congo, déployant ses racines dans le mythique fleuve Congo, "Brazza la verte" est une des capitales les plus chaleureuses du continent africain. Malgré son lourd passé, ses crises et les maux innombrables que subissent les Congolais au quotidien, cette ville reste très attractive et présente plusieurs atouts dont les plus importants sont sa chaleur et l'atmosphère de vie.

Ville aux mille facettes, Brazzaville présente de multiples couleurs et contrastes qui font son intérêt. En plus d'être une ville où se croisent plusieurs nationalités et cultures, elle vibre d'une énergie frétillante qui se concentre sur des points focaux : ses marchés dont les plus abondants en vie sont ceux de Total et de Poto-Poto, ses avenues rythmées d'une hyperactivité, ses grandes enseignes commerciales, ses bars et ses salles de fête.

Tout est une occasion de célébration à Brazzaville, les fins de journée comme les enterrements. A jour frisant, chacun vaque à son occupation ; d'aucuns dans leurs bureaux, d'autres à leurs manœuvres et d'autres encore à leurs locaux et installations de fortune abritant soit un salon de coiffure, soit un atelier de couture ou un petit commerce de survie. Aux environs de 14 h et plus tard dans la soirée, les « malewas » sont investis par des hommes robustes affamés ou par des femmes à l'apparence défaite qui préfèrent ces fast-food typiques tellement succulents et addictifs qu'un séjour semblant trop long dans leurs cuisines.

La vie des Congolais avance au rythme des mariages et enterrements qui sont admis dans la pensée collective comme la bonne excuse justifiant l'absence à son poste, sans parfois prendre le soin de se faire remplacer. Un enterrement à Brazzaville ne s'arrête pas à la mise en terre du défunt mais à une sorte « d'after » admise par tous, que tout le monde appelle " activité ", oubliant presque aussitôt la mémoire du mort dont on vient définitivement de se séparer.

Quant aux mariages qui sont en grande partie des arrangements religieux ou des formalités pour des couples ayant à leur actif des décennies de vie commune, des enfants voire des petits enfants, ils se déroulent en trois séquences : coutumier, civil et religieux ; justifiant eux aussi et pour chacun d'eux dans leur préparation et dans leur célébration la désertion des membres des deux familles impliqués dans l'organisation desdits mariages de leurs postes à la fonction publique.

Brazzaville a une âme en fête, une âme à fleur de peau. Les réalités sont parfois très dures dans l'intimité des maisons et des cœurs communs, mais une fois sortis de leurs domiciles, toutes ces disparités s'effacent dans l'entrain de la vie. Ainsi, à l'extrême de ce constat, les sapeurs de Brazzaville sortent de " maisons " qu'ils louent qui ne reflètent en rien des parcelles aux pieds et rolex qu'ils affichent de façon exubérante dans leurs shows ni dans leur apparence quotidienne.

Ce fait paradoxal s'observe aussi chez les jeunes filles de Brazzaville qui peuvent arborer des tissages, vêtements et accessoires qu'elles n'ont absolument pas les moyens de se payer, menant un train de vie et entrant dans des endroits où n'accèdent que ceux qui ont atteint une certaine réussite professionnelle. La facette cachée éclairant ce constat serait la plupart du temps le fait d'un entretien, d'une prise en charge par un fonctionnaire ou un homme d'affaires haut-placé qui, du fait de ses moyens, peut se permettre d'avoir deux à trois maîtresses en dehors d'une femme légalement épousée.

Le libre arbitre aidant, chacun et chacune étant responsable de sa vie et de ses choix, Brazzaville reste une ville aux contrastes frappants. Les écoles et lycées de renom livrent à la ville le spectacle d'un bal de voitures à des heures précises devant leurs entrées. Les sorties d'écoles et d'entreprises occasionnent des embouteillages-monstres sur les artères principales en pleine année scolaire, avec l'effusion de joie et de pleurs à l'affichage des résultats des examens d'Etat en fin d'année.

La Saint-Valentin, le 8 mars et la nativité de Christ sont les fêtes annuelles qui mettent la ville en ébullition, avec une saturation d'activité le 24 décembre dans les foyers sacrés précités de Brazzaville tel que vous n'aurez pas l'envie de sortir si vous êtes de nature casanière. Brazzaville est une ville pleine de vie et qui a les bras grandement ouverts pour les locaux comme pour les étrangers. Avec un peu d'argent, de la créativité et un bon cercle d'amis, vous ne vous ennuierez pas.