Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - L'heure est aux préparatifs

Le mois de septembre augure de l'imminente rentrée des classes, qui se déroule entre mi-septembre et début octobre pour la plupart des écoles en République du Congo. Pour les parents et leurs enfants, le moment est à poser les jalons de l'année naissante pour un bilan qui se voudra plus que positif au bout de neuf mois.

Avec un taux d'alphabétisation supérieur au seuil de 80% selon l'Unesco, tout cycle scolaire confondu, le Congo-Brazzaville est un pays où l'école demeure une institution incontournable. Petits et grands sont attendus dans les rangs et sur les bancs des écoles publiques et privées, non seulement pour apprendre à lire, écrire et compter mais aussi pour une initiation à la vie... d'ici et d'ailleurs.

Après trois mois de repos, dans la brise fraîche des matinées de la saison sèche, aux soins absolus de leur mère et de leur père, profitant de longues après-midis et des soirées plus tardives devant le petit écran, ne se préoccupant plus des devoirs à rendre ni du stress des résultats attendus par les parents, les petits écoliers de Brazzaville et des diverses localités du Congo sont de nouveau attendus par leurs maîtres et maîtresses d'école pour apporter à leur bagage des connaissances diverses mais aussi d'initiation à la socialisation, une année de plus de découvertes et d'un voyage qui se veut aussi utile que plaisant.

Si les parents d'élèves congolais ont la tête en ce début du mois de septembre pleinement consacrée aux préparatifs de l'année scolaire de leurs enfants, entre inscription, réinscription et fournitures scolaires à acheter, il n'en est pas moins qu'il y a un autre type de préparation qui se veut tout aussi nécessaire et d'autant plus utile : la préparation de l'état d'esprit du futur élève, la nécessité de se fixer des objectifs à atteindre au terme de l'année et l'organisation de ce voyage de neuf mois; jour après jour, semaine après semaine, mois après mois jusqu'à l'obtention du précieux sésame.

Il est indispensable de visualiser et d'organiser en avance cette année pour ne pas être surpris par un échec scolaire. Mais aussi par un éventuel épuisement physique et émotionnel de l'enfant occasionnant des maladies et des crises d'estime personnelle qu'on peut, en s'y prenant à l'avance, prévenir.

L'école n'est pas toujours un endroit joyeux pour tous les enfants. Entre contraintes du rythme de vie, travaux scolaires, pression ressentie d'une obligation de résultats et qualité des relations avec le corps enseignant ainsi que les camarades, un enfant non-préparé à affronter une année scolaire et non-accompagné au quotidien par ses parents aura tôt fait de s'en lasser, de s'en désintéresser et de ne plus s'investir au niveau du cœur, et donc au niveau de l'atteinte des objectifs fixés.

Telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec ses forces et ses faiblesses, l'école reste une belle aventure de la vie et une des premières expériences qui comptera pour l'enfant puisqu'elle accompagnera son éveil. Il faut ainsi rendre la période scolaire des plus confortables et des plus agréables pour l'enfant, afin de stimuler son ouverture à la vie et lui donner quelques outils pour façonner son avenir.