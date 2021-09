Ile Maurice: Enterrements - Le protocole bientôt revu

Le protocole concernant les enterrements des patients positifs date de l'année dernière et a été fustigé par les proches des défunts. Mais un nouveau sera bientôt annoncé.

Le protocole suit les recommandations de l'OMS. À l'époque où il a été établi, il y avait peu d'informations sur le virus et la contamination après les décès. «Mais depuis, on a beaucoup appris sur le virus et sa transmission et nous avons su qu'il n'y a pas de risques de contamination après les décès», explique une source officielle du ministère de la Santé. Ce nouveau protocole sera annoncé durant le week-end.

Est-ce un retour à la normale ? Notre interlocuteur n'a pas souhaité donner les détails, mais il nous revient que le nouveau protocole sera bien moins contraignant que celui qui est en vigueur. «Le but est de simplifier et dédramatiser la situation.». «Le but est de simplifier et dédramatiser la situation.»

Crémation: Des cimetières bientôt pourvus d'une section «pandémie»

«Depuis ce lundi à mercredi, nous avons procédé à six enterrements de patients décédés du Covid-19 au cimetière de Bois-Marchand. Deux d'entre eux ont été incinérés selon la volonté des proches et quatre mis en terre», explique Sunil Somaroo, Chairperson du conseil de district de Pamplemousses. En effet, désormais, le cimetière Bigara, à Curepipe, a atteint son point de saturation et ne peut plus ac- cueillir d'autres Mauriciens positifs et morts des suites de la pandémie.

Aussi, le crématoire de Bois-Marchand a pris le relais. Pourquoi ? Quelles sont les différences entre les deux établissements ? Selon Sunael Purgus, conseiller du village de Fond-du-Sac et ex-Chairman du conseil de district de Pamplemousses, ce cimetière s'étend sur plus de 80 arpents et est considéré comme l'un des plus grands de l'océan Indien. Le site comprend des sections pour diverses communautés ainsi qu'une pour les chiens morts sur les routes.

En termes de différences entre les deux cimetières, on note qu'en 2011, celui de Bigara était d'une superficie de 15 arpents, accommodant alors 8 000 concessions. Mais il était déjà saturé et avait nécessité une extension de 11 arpents additionnels à l'époque. Pour le conseiller du village de Fond-du-Sac, une autre différence relève d'un accès plus facile à BoisMarchand ainsi que les sections interreligieuses.

À Bois-Marchand, initialement, environ 36 tombes ont été pourvues pour les décédés de la pandémie. Cependant, comme les habitants craignent la proximité des inhumations de leurs maisons, une demande a été faite pour reloger l'espace dédié à ces enterrements. «Nous avons déjà identifié un emplacement plus éloigné et attendons le feu vert des autorités. Cela devrait entrer en application aujourd'hui, ce qui nous permettra d'accommoder plus de places pour les personnes décédées du Covid», déclare Sunil Somaroo.

D'après Sunael Purgus, une bonne partie du terrain n'est pas encore exploitée à Bois-Marchand. Par conséquent, ce même cimetière ainsi que son incinérateur, opérationnel depuis 2016, pourra être utilisé pour l'enterrement des victimes actuelles et futures du Covid-19. D'après le président du conseil de district de Pamplemousses, en cas d'augmentation des décès dus à la pandémie, le crématoire de Trois-Mamelles pourrait être sollicité.

De plus, avance-t-il, un espace consacré aux enterrements des personnes décédées du Covid-19 devra être aménagé dans chaque cimetière de Maurice. «L'État et les collectivités locales convergent vers l'établissement d'une section dédiée aux décès dus au Covid-19 au sein des lieux de crémation. Dans les mois ou l'année à venir, chacun d'eux devra en être pourvu. Il semble que l'État et les collectivités proposeront un projet pour l'établissement d'une section», poursuit Sunil Somaroo.

Cependant, du côté du cimetière de St-Jean, on indique que le cimetière ne dispose pas d'assez de place pour ladite section. «On ne fait que réallouer les concessions abandonnées», précise notre interlocuteur.