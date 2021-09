Afrique de l'Ouest: Recherche, sensibilisation, sacralisation des sites... - Ces solutions pour sauver des zones côtières en Afrique de l'Ouest

Les zones côtières, aires riches en biodiversité, sont menacées par l'avancée de la mer, les changements climatiques et la coupe abusive de la mangrove. Pour inverser cette tendance, les experts ont préconisé l'investissement dans la recherche, la sensibilisation des décideurs et le recours aux connaissances endogènes de protection de l'environnement.

La préservation des zones côtières reste une préoccupation partagée en Afrique de l'Ouest. Les experts réunis au congrès de la nature, à Marseille, en France, ont échangé par visioconférence avec d'autres acteurs autour du thème : « Quels approches et investissements pour une meilleure résilience des zones côtières ? ». Les intervenants ont recommandé de soutenir la recherche qui aidera à mieux connaître les risques de ces milieux et, sur cette base, des solutions inspirées sur la réalité du terrain seront élaborées.

« En Afrique, nous sommes confrontés à la mise à disposition des données. Nous devons investir dans leur amélioration », a proposé Moussa Sall du Centre de suivi écologique (Cse). Il a aussi suggéré la sensibilisation et l'information des décideurs sur les risques liés à la vulnérabilité de ces milieux et sur leurs conséquences sur la dégradation des conditions de vie des communautés. À cela s'ajoute l'adoption d'un plan d'aménagement cohérent qui sépare les zones habitables de celles inhabitables et celles qui devront faire l'objet d'une protection. D'ailleurs, selon certaines spécialistes, la création d'Aires marines protégées (Amp) a démontré sa pertinence en sauvegarde de ce milieu et de protection de la biodiversité marine.

Pour Marie Suzanne Traoré, Secrétaire exécutive du Réseau des aires marines protégées d'Afrique (Rampao), l'implication des communautés est un pilier essentiel dans la recherche de solutions de sauvegarde des mangroves, d'herbiers marins ou tout simplement de la biodiversité de ces milieux. « Investir dans le capital naturel reviendrait à investir dans les solutions naturelles comme la restauration des zones mangroves qui permettent de stabiliser les côtes. Nous savons que la construction des ouvrages est coûteuse, de même que leur entretien », a évoqué la représentante du Rampao.

Sacralisation des sites côtiers

Cette dernière et docteur Ahmed Senhoury, directeur exécutif du Partenariat régional pour la conservation de la zone côtière en Afrique de l'Ouest (Prcm), ont insisté sur les solutions douces en lieu et place de la construction des digues ou diguettes de protection contre l'avancée de la mer ou la destruction des habitats de poissons. « Les ouvrages impactent négativement sur les zones côtières. Il faut des solutions naturelles telles que la restauration des mangroves, l'enrichissement des plages avec du sable adapté entre autres », a défendu docteur Ahmed Senhoury. À côté de ces options, la sacralisation des sites côtiers a également montré ses preuves au sein de plusieurs communautés en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin. « Nous organisons une cérémonie de dépôt de divinité vaudou dans des mangroves. Toutes les sites abritant des divinités sont épargnés des coupes et des prélèvements », a confié le représentant de l'Ong Eco-Bénin qui travaille depuis 2014 sur une réserve fluviomarine d'une superficie de 10.000 hectares.